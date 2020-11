Une jeune fille serait avec les deux garçons de 13 ans portés disparus

Demetry Wright et Jakob Burns ont été vus pour la dernière fois chez eux le 5 novembre, vers 15 h. - Gracieuseté: GRC

La police croit qu’une jeune fille de 14 ans portée disparue à Saint-Jean se trouve avec deux garçons de 13 ans également disparus, et sa mère la supplie de rentrer à la maison.

« Nous l’aimons. Nous voulons qu’elle revienne et qu’elle soit en sécurité », a déclaré Jan Kiley. « Elle manque à son petit chien, elle manque à sa soeur. J’espère qu’elle nous contacte. »

La police de Saint-Jean a déclaré que la fille de Mme Kiley, Margaret « Maggie » Jean Marie Kiley, serait avec Jakob Burns et Demetry Wright, deux garçons de 13 ans portés disparus à Chamcook.

Mme Kiley a déclaré qu’elle recevait de nombreux messages de la part d’autres enfants qui semblent utiliser Snapchat pour communiquer avec les adolescents disparus. Elle a dit que sa fille connaissait les deux garçons de l’école.

« Je ne sais pas à 100 % où ils se trouvent, mais je sais qu’ils sont ensemble et pour le moment, nous avons entendu dire qu’ils sont en sécurité. Pour l’instant », a déclaré Mme Kiley dans une entrevue, se disant tout de même « inquiète », notamment après avoir entendu le récit des policiers sur les véhicules.

L’automobile à bord de laquelle les deux garçons âgés de 13 ans auraient circulé après avoir été portés disparus jeudi dernier dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick a été retrouvée dimanche, mais la police demeure sans nouvelles des adolescents.

La police a localisé l’automobile, une Saab 900 décapotable noire, à Saint-Jean. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit possible que les deux garçons se déplacent maintenant à bord d’un autre véhicule.

Dans un communiqué de presse publié lundi, la police de Saint-Jean a déclaré que Margaret Kiley avait été vue pour la dernière fois samedi soir dans l’ouest de la ville.

Margaret Kiley est décrite comme mesurant environ cinq pieds deux pouces avec des cheveux noirs, des yeux foncés, de multiples piercings et des vêtements sombres.

Jakob Burns et Demetry Wright ont été vus pour la dernière fois chez eux le 5 novembre, vers 15 h, sur le chemin Chamcook Lake no 1 et le chemin Cedar Bridge, à Chamcook, à environ 75 kilomètres à l’ouest de Saint-Jean. Les policiers disent avoir suivi certaines pistes, mais n’ont toujours pas réussi à les retrouver.

Jakob Burns est mince. Il mesure environ 157 cm (5 pi 1 po) et pèse environ 46 kilos (102 livres). Il a les cheveux bruns de longueur moyenne et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait des bottes brunes de marque Timberland, un manteau de cuir noir et un jean troué.

Demetry Wright mesure environ 152 cm (4 pi 11 po) et pèse environ 52 kilos (115 livres). Il a les cheveux bruns longs et les yeux verts. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir avec le mot « TAPOUT » imprimé sur le devant, et une tuque bleue.

Quiconque a de l’information sur l’endroit où ils pourraient se trouver est prié de communiquer avec la GRC.