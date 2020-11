Cérémonie sobre à Bathurst

La commémoration du jour du Souvenir s’est déroulée sous le signe de la sobriété mercredi matin, à Bathurst.

Loin des célébrations au Centre régional K.C. Irving se tenant habituellement devant des foules de plus de 2000 personnes, la cérémonie visant à rendre hommage aux anciens combattants s’est plutôt tenue en présence de quelques participants triés sur le volet.

Quelques vétérans et membres actifs de l’armée canadienne, des représentants de la GRC, de la Première Nation Pabineau et différents élus de la région de Bathurst ont ainsi pris part à la commémoration du jour du Souvenir et se sont recueillis durant quelques secondes devant le cénotaphe qui fait face au Palais de justice.

Une cinquantaine d’intéressés se tenant à une distance raisonnable ont pris place sur la rue St. Patrick afin d’assister à la cérémonie qui a duré environ 40 minutes.

Prenant la parole durant un bref moment afin de joindre sa voix à ceux qui tenaient à se souvenir des personnes qui ont servi en temps de guerre, le père Wesley Wade a invité la petite foule à avoir une pensée pour ceux qui souffrent d’insécurité affective et financière depuis la pandémie de COVID-19.