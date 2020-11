Coût des loyers: le Parti libéral déposera un projet de loi

Le Parti libéral déposera un projet de loi pour limiter l’augmentation des loyers au Nouveau-Brunswick.

Le député Robert Gauvin avait exprimé le mois dernier le désir de son parti de venir en aide aux locataires qui subissent des hausses de loyer exorbitantes ces temps-ci au Nouveau-Brunswick.

Les libéraux ont finalement décidé de déposer un projet de loi pour restreindre les augmentations de loyer au taux d’inflation.

L’opposition officielle à Fredericton propose de limiter les augmentations de loyer en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Nouveau-Brunswick calculé par Statistique Canada, à condition qu’il ne dépasse pas 2,5%.

Selon le Parti libéral, certains locataires se sont fait récemment imposer des augmentations de loyer allant jusqu’à 60%.

«Trouver un appartement à prix raisonnable devient de plus en plus difficile pour de nombreux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises», constate le député Gauvin.

«Au cours de la prochaine session de l’Assemblée législative, je déposerai un projet de loi visant à modifier la Loi sur la location de locaux d’habitation afin d’imposer une limite à l’augmentation annuelle du prix du loyer par un propriétaire».

Robert Gauvin préfère ne pas dévoiler tous les détails de son projet de loi avant qu’il ne soit déposé. Il indique toutefois qu’il contiendra des mesures semblables à celles qui existent dans les autres provinces canadiennes.

«D’autres juridictions comme l’Ontario, le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard ont des lois qui protègent les locataires contre les augmentations de loyer déraisonnables», souligne le député de Baie-de-Shediac-Dieppe.

«Nous ne réinventons pas la roue, c’est quelque chose qui fonctionne bien dans d’autres provinces et qui devrait bien fonctionner au Nouveau-Brunswick».

Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires peuvent augmenter le loyer de leurs locataires de n’importe quel montant et à n’importe quel moment, à condition de leur donner un préavis de deux ou trois mois, selon la durée de la location

Seuls les locataires qui occupent leur logement depuis cinq ans ou plus peuvent se tourner vers le Tribunal sur la location de locaux d’habitation s’ils estiment que l’augmentation est trop élevée par rapport au marché dans leur région.

Situation insoutenable

Le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick affirme que la situation est insoutenable pour de nombreux locataires.

L’approche du gouvernement, qui préfère laisser le libre marché s’occuper du coût des loyers, ne tient pas la route en raison du manque de logement locatif dans la province, selon la coprésidente syndicale du Front commun, Gabrielle Ross-Marquette.

«La réponse de la province, c’est que les propriétaires ne vont pas trop augmenter les loyers parce que les locataires vont juste déménager ailleurs, mais en ce moment il y a une crise du logement», affirme-t-elle.

«Il n’y a pas d’appartement disponible, donc où ces gens vont-ils aller? Il n’y a pas d’autre endroit.»

Selon les plus récentes données disponibles de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 2,6% en octobre 2019 au Nouveau-Brunswick, de 2,2% à Moncton, de 1,4% à Fredericton et de 3,3% à Saint-Jean.

Cinq ans plus tôt, le taux d’inoccupation était de 7,9% au Nouveau-Brunswick, de 8,7% à Moncton, de 5,8% à Fredericton et de 9% à Saint-Jean.

Le Front commun demande au gouvernement d’intervenir pour rééquilibrer la relation entre les propriétaires et les locataires puisque ce sont de toute évidence les propriétaires qui ont le gros bout du bâton en ce moment selon le groupe.

«Dans un environnement où il n’y a pas de choix, l’absence de contrôle des loyers ce n’est vraiment pas responsable», affirme Mme Ross-Marquette.

Des suggestions

Même si le projet de loi du Parti libéral semble être un pas dans la bonne direction, la coprésidente craint que des hausses en fonction de l’inflation ne soient encore trop élevées pour certains locataires.

«Les salaires en général n’augmentent pas au niveau de l’inflation année après année. On sait que les gens sur l’aide sociale ont déjà de la difficulté à payer leur loyer.»

Une révision de la loi devrait inclure l’ajout du droit du locataire au maintien dans les lieux, comme dans plusieurs autres provinces, avance Mme Ross-Marquette.

Ainsi, les propriétaires ne pourraient pas décider de ne pas renouveler le bail d’un locataire sans une très, très bonne raison.

Le Front commun souhaite aussi que le gouvernement provincial fournisse de l’aide aux locataires qui ont des problèmes avec leur propriétaire. L’organisme suggère notamment la création d’un défenseur des locataires qui pourrait les aider à se défendre devant le Tribunal sur la location de locaux d’habitation ainsi que devant la cour.

«Si les locataires n’ont pas les moyens de payer leur loyer, je ne vois pas comment ils pourraient se payer un avocat», mentionne Gabrielle Ross-Marquette.»

«Effets imprévus»

Une porte-parole de la ministre de Service Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à nos questions concernant la position du gouvernement sur la proposition de projet de loi du Parti libéral.

La directrice des communications de Service NB, Valerie Kilfoil, a cependant déclaré par courriel que des études ont démontré que la réglementation des loyers a «de nombreux effets imprévus», dont une «réticence des propriétaires à investir et à entretenir» leurs logements locatifs.

Mme Kilfoil indique aussi que les loyers ont augmenté d’environ 2% par année au Nouveau-Brunswick entre 2014 et 2019, «soit presque un point de pourcentage sous la moyenne canadienne».