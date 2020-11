Deux églises du Restigouche et trois édifices paroissiaux démolis d’ici la fin de l’année

L'église de Dundee a déjà perdu quelques morceaux. Elle sera bientôt démolie, tout comme celle de Saint-Arthur, des salles paroissiales d'Eel River Dundee et de Nash Creek, ainsi que du presbytère de Campbellton. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

D’ici quelques semaines, deux églises du Restigouche tomberont sous les pics des démolisseurs.

Cela fait déjà un moment qu’on ne célèbre plus de messe à l’intérieur des églises Notre-Dame-de-Fatima de Saint-Arthur et de Saint-Jean-Marie-Vianney de Dundee. Bientôt, elles ne seront plus qu’un souvenir pour leur communauté respective alors qu’on s’apprête à les jeter au sol.

L’église Notre-Dame-de-Fatima de Saint-Arthur a fermé ses portes en 2016 en raison d’ennuis financiers et d’une baisse de fréquentation. Le bâtiment, alors en bon état, a été mis sur le marché immobilier, mais n’a jamais trouvé preneur.

À Dundee, les choses se sont bousculées rapidement pour l’église Saint-Jean-Marie-Vianney, un monument centenaire. Sa dernière messe a été effectuée en janvier. Elle fut déconsacrée au même moment. La cause de cette fermeture est la même que sa consœur de Saint-Arthur, soit une baisse de fréquentation et des problèmes à regarnir les coffres des finances, mais aussi un problème de structures provenant de la fondation ce qui la rendait du coup doublement plus difficile à vendre.

Un appel d’offres a été lancé et arrivera à échéance le 16 novembre. Il inclut les deux églises, mais également trois autres bâtiments appartenant au diocèse, soit la salle paroissiale d’Eel River Dundee (condamnée puisque jugée non sécuritaire), la salle paroissiale de Nash Creek (désaffectée depuis quelques années) ainsi que le presbytère de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton (inutilisé et nécessitant d’importantes rénovations).

«Il s’agit de plusieurs édifices qui sont désaffectés depuis un bon bout de temps, et ce n’est pas sans créer des problèmes, notamment au niveau des assurances. On ne peut pas avoir des édifices vacants comme ça indéfiniment», explique l’économe procureur du diocèse, Roger Savoie.

Celui-ci note qu’en incorporant ainsi plusieurs bâtiments dans un seul et même appel d’offres de démolition, il est plus probable d’engendrer des économies plutôt que de le faire à la pièce.

Selon les termes de l’appel d’offres, l’entrepreneur choisi pour effectuer les travaux aura jusqu’au 18 décembre pour démolir les cinq édifices.

À noter que cet appel ne comprend pas le presbytère adjacent à l’église de Dundee, puisqu’il abrite une friperie, ni la salle communautaire de cette même localité, puisqu’elle servira de lieux de rencontre pour la communauté à la suite de la démolition de la salle d’Eel River Dundee.

Pour ce qui est des terrains vacants, ceux-ci demeureront la propriété du diocèse qui analysera les différentes options sur la table une fois les travaux réalisés.

D’autres églises restigouchoise récemment fermées pourraient par ailleurs connaître un sort similaire prochainement, soit celles de Benjamin River et de Nash Creek.

«Pour l’instant, un organisme a pris en charge celle de Nash Creek et un acheteur aurait démontré de l’intérêt pour celle de Benjamin River. On donne donc la chance aux coureurs dans les deux cas. Mais si ça ne bouge pas, l’option de la démolition sera éventuellement abordée. Ce serait vraiment dommage, surtout pour l’église de Benjamin River qui est moderne encore en bon état», exprime l’évêque de Bathurst, Mgr Daniel Jodoin.

Des décisions difficiles

L’évêque du diocèse de Bathurst soutient que son organisation a bien tenté de se départir des bâtiments prévus pour démolition. À Saint-Arthur par exemple, l’église avait été louée à un comité local pour un montant symbolique de 1$.

«Ils ont essayé de faire quelque chose pendant quelque temps, mais ça n’a pas fonctionné. Ils sont épuisés et ont décidé que c’était terminé. Et là maintenant, personne ne veut du bâtiment, alors on n’a pas beaucoup d’autres options que la démolition», souligne-t-il.

Selon lui, la démolition d’église est de plus en plus fréquente. Quatre ont notamment été démolies récemment dans la région de Moncton.

Outre les églises mentionnées plus haut, celles d’Atholville et de Richardville (près de Campbellton) ont également été fermées par le diocèse. Celles-ci ont toutefois trouvé preneur et n’appartiennent plus au diocèse.

«J’admets que le Restigouche a été passablement éprouvé au cours des dernières années au niveau de la fermeture des églises. La situation est particulière en raison de la situation économique difficile et de la diminution de la population. Tout ça joue contre nous», souligne Mgr Jodoin.