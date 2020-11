Eel River Dundee entend se doter d’un centre multifonctionnel

La salle paroissiale de la municipalité d’Eel River Dundee est condamnée depuis quelques mois après avoir été trop jugée non sécuritaire. Mais les citoyens de l’endroit ne seront pas en reste alors qu’une nouvelle salle pourrait bientôt voir le jour.

C’est du moins ce qu’espère annoncer sous peu le maire de l’endroit, Mario Pelletier, qui soutient qu’un important projet de centre multifonctionnel est présentement à l’étude pour sa communauté.

«L’actuelle salle comporte son lot de souvenirs pour nos citoyens. Il s’en est passé de belles choses là-bas, mais elle est devenue tout simplement inadéquate, à la limite dangereuse pour la sécurité des gens. En fait, ça fait longtemps qu’elle aurait dû être démolie, ce qui arrivera d’ici la fin de l’année. De notre côté, on sait déjà par quoi on veut la remplacer», dit-il.

Au lieu de simplement rebâtir une nouvelle salle, on propose en effet de regrouper au sein d’un même complexe l’édifice municipal, la caserne de pompiers ainsi que la salle paroissiale.

«On aura pratiquement tout sous le même toit, et plus encore puisqu’on veut que ce centre en soit également un culturel et communautaire. Ça fait depuis au moins quatre ans que nous travaillons sur ce projet majeur pour notre municipalité. Et là, on est près de pouvoir aller de l’avant», explique le maire Pelletier, notant que les devis architecturaux sont pratiquement terminés.

Selon celui-ci, un tel centre n’est pas un luxe pour sa municipalité alors qu’on ne retrouve pratiquement aucun local de disponible pour location ou usage divers.

Selon les plans, ce centre multifonctionnel serait érigé à proximité de l’actuelle salle paroissiale, plus précisément le site de l’ancienne école primaire Arthur-Pinet. Celle-ci, rappelons-le, a été démolie il y a quelques années au profit de l’école régionale la Mosaïque du Nord. Suite à sa démolition, la municipalité avait procédé à l’achat du terrain.

Le projet est ambitieux… et coûteux. On estime sa facture à environ 4,5 millions $.

En attendant que ce centre se concrétise, toutes les activités prévues à la salle paroissiale ont été déménagées temporairement vers l’autre salle de la municipalité, soit celle de l’ancien DSL de Dundee.