Hausse de la taxe foncière à Shippagan

Un conseil municipal ne gagnera jamais un concours de popularité en annonçant une hausse de la taxe foncière de trois cents, comme vient de le confirmer la Ville de Shippagan. Mais que les citoyens se le tiennent pour dit: ç’aurait pu être bien pire.

Les élus se sont entendus lundi soir en réunion extraordinaire sur des budgets de fonctionnement général de 5,29 millions $ (+ 75 000$) et d’eau et d’égout de 1,27 million $ (+ 122 000$) pour 2021.

Du coup, ils ont approuvé le passage du taux de taxe foncière par 100$ d’évaluation de 1,53$ à 1,56$, mais un gel des tarifs des services d’eau et d’égout à 250$ chacun.

C’est la deuxième hausse de suite de la taxe foncière à Shippagan, après l’augmentation de 2 cents pour le budget de 2020. Mais d’un autre côté, elles font suite à 12 années consécutives de statu quo, à 1,50$.

Surtout que si le conseil municipal n’avait tenu compte que de la colonne des dépenses, le poids additionnel imposé aux contribuables aurait pu être de 12 cents, compare Jules DeSylva, directeur général par intérim de la Ville.

«Nos assurances civiles ont grimpé en flèche et il nous faudra prévoir une autre hausse des assurances en biens matériels. Avec toutes ces augmentations et avec notre assiette fiscale qui n’a monté que de 0,44%, ça équivaut à 12 cents d’augmentation pour équilibrer le budget.»

Ce fardeau a été réduit à 3 cents, grâce notamment au retrait de deux postes (un au loisir et un autre aux travaux publics) et la réduction de certaines dépenses, dont celles en lien avec le Centre des congrès de la Péninsule acadienne, tout cela en tenant également compte de revenus à la baisse en raison de la COVID-19.

La Ville doit aussi composer avec le paiement de différentes dettes, dont celle pour la réfection de l’édifice municipal, dont les coûts ont explosé pendant les travaux.

D’un autre côté, Shippagan pourra respirer un peu avec les sommes recueillies par la location de l’ancien édifice de la GRC et la vente prévue de terrains et de matériaux non utilisés.

«Si nous devons continuer à vivre dans de telles conditions en raison de la pandémie, il faudra prendre des décisions drastiques si nous voulons maintenir nos services», laisse entendre M. DeSylva.