Jour du Souvenir: un retour à l’extérieur à Atholville

Plusieurs cérémonies du jour du Souvenir se sont déroulées au Restigouche, mais de façon beaucoup plus sobre qu’à l’habitude en raison de la pandémie. À Atholville notamment, la municipalité a profité des exigences de distanciation sociale – et d’une température des plus clémentes pour la mi-novembre (plus de 20 degrés) – pour renouer avec une vieille tradition, soit tenir sa cérémonie à l’extérieur, au site de son cénotaphe.

Afin d’éviter un trop grand attroupement, seulement deux anciens combattants ont pris part à la cérémonie et cinq couronnes ont été déposées aux pieds du monument.

Cérémonie du jour du Souvenir à Atholville. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Cérémonie du jour du Souvenir à Atholville. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Cérémonie du jour du Souvenir à Atholville. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

«Nous vivons une période de pandémie qui n’est pas facile, mais je trouve tout de même important de prendre le temps de s’arrêter pour honorer la mémoire des citoyens et citoyennes de notre communauté qui ont été là pour nous, pour défendre notre pays et notre liberté», a souligné le maire de l’endroit, Michel Soucy.

Bien que la cérémonie était diffusée sur le web, une trentaine de citoyens se sont réunis près du cénotaphe en conservant leur distance.