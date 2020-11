Un garçon de 13 ans trouvé sain et sauf; l’autre est toujours porté disparu

Un garçon de 13 ans, de Chamcook, au Nouveau-Brunswick, Demetry Wright, dont la disparition a été signalée à la police le 5 novembre, a été retrouvé sain et sauf.

La GRC et le service de police de Saint-Jean continuent à collaborer étroitement avec les familles de Jakob Burns et de Margaret (Maggie) Jean Marie Kiley, qui sont toujours portés disparus, pour confirmer qu’ils se portent bien.

Margaret « Maggie » Kiley, âgée de 14 ans; et Demetry Wright, 13 ans. – GRC

Jakob Burns est mince, mesure environ 157 cm (5 pi 1 po) et pèse environ 46 kilos (102 livres). Il a les cheveux bruns de longueur moyenne et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait des bottes brun clair de marque Timberland, un manteau de cuir noir et un jean troué.

Quiconque possède de l’information sur l’endroit où pourraient se trouver Jakob Burns et Margaret (Maggie) Jean Marie Kiley est prié de communiquer avec la GRC de Saint Stephen au 506-466-7030 ou le service de police de Saint-Jean.