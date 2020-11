Attouchements sur une mineure: deux ans de prison

Un homme de Dieppe, Pierre Dubois, écope de deux ans derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d’attouchements sexuels envers une personne mineure.

L’individu âgé de 33 ans, qui était assis sur un banc de la cour pendant que le juge Troy Sweet rendait sa décision, a été emmené par des shérifs tout de suite après l’audience.

Il passera les deux prochaines années en prison, en plus de voir son nom inscrit dans le registre des délinquants sexuels pendant vingt ans et de ne plus pouvoir posséder d’armes à feu pour le reste de sa vie.

Une ordonnance à vie émise par le juge lui interdit également d’être employé ou bénévole dans un poste qui le placerait dans une position d’autorité ou de confiance envers des enfants.

Ces actes remontent à septembre 2019, lorsque la victime dormait avec sa sœur plus jeune dans le sous-sol de la maison de M. Dubois.

La victime a utilisé son téléphone intelligent pour prendre une vidéo de ces attouchements à l’insu de son agresseur.

Selon Radio-Canada, l’homme travaillait dans une garderie de Dieppe avant ces événements.