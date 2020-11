Départ soudain et surprise du curé de Caraquet

Petite bombe dans le milieu pastoral: le père Patrick McGraw n’est plus curé de l’unité pastorale Saint-Jean-Eudes de Caraquet.

Les coprésidents des comités de paroisse Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet, Saint-Paul de Bas-Caraquet, Saint-Joachim de Bertrand et Saint-Simon du DSL de Saint-Simon ont été surpris d’apprendre le départ soudain de l’abbé lors d’une rencontre avec le père Réjean Landry, la semaine dernière.

«On nous a dit qu’il ne serait plus notre curé ni l’administrateur de notre paroisse», n’a pu que confirmer Louise Roy, coprésidente du comité de gestion Saint-Pierre-aux-Liens.

Ce même père Landry quittera l’unité pastorale Saint-François d’Assise (Lagacéville, Lavillette et Néguac) et assurera l’intérim à Caraquet à compter du 21 novembre.

Les fidèles et les paroissiens en apprendront peut-être davantage sur cette situation en fin de semaine, alors qu’un communiqué de presse émis par le diocèse de Bathurst sera lu pendant les célébrations religieuses.

Les comités de gestion ont d’ailleurs été informés jeudi matin de ce qui sera mentionné aux messes de samedi soir et de dimanche.

Monseigneur Daniel Jodoin n’a pas désiré commenter le cas lorsque joint par le journal, jeudi. Il a seulement indiqué qu’il s’agissait d’une «affaire de vie personnelle» et que le diocèse mène une enquête pour comprendre ce qui s’est passé. Il n’a pas voulu en dévoiler davantage, sinon qu’il faut respecter les directives des avocats du diocèse et que ce n’est pas le moment de porter préjudice au prêtre.

Le journal a tenté de parler au curé démissionnaire, actuellement au repos chez de la famille dans le secteur de Tracadie. Au moment de la publication de cet article, il n’avait pas retourné notre demande d’entrevue.

Populaire et aimé

Le père Patrick McGraw, un jeune prêtre populaire et aimé de ses paroissiens dans la région, a pris en charge l’unité pastorale Saint-Jean-Eudes en juillet 2019, après avoir passé quelques années à la tête de l’unité pastorale Saint-Pierre, couvrant les communautés chrétiennes des îles Lamèque et Miscou.

En 2017, avec le comité de gestion local, il a été l’un des visages marquants de la loterie de la Chasse à l’as, laquelle a permis d’amasser la somme de 12 millions $ avant la découverte de l’as de coeur.

Le gros lot de 3,9 millions $ a été remis en juin 2017 à un groupe de trois employés du Réseau de santé Vitalité, alors qu’il restait neuf cartes dans le paquet.

La moitié de la somme recueillie grâce à l’achat de billets a été remise en prix aux gagnants hebdomadaires et aux grands gagnants. L’autre a servi à aider financièrement de nombreux projets communautaires locaux et régionaux. Les profits ont été répartis entre les cinq communautés chrétiennes des îles, soit Lamèque, Miscou, Petite-Rivière-de-l’Île, Pigeon-Hill et Sainte-Marie-Saint-Raphaël. La cathédrale de Bathurst a aussi obtenu une part pour défrayer le coût de certaines rénovations.

Mgr Jodoin a mentionné que l’unité pastorale de Caraquet ne resterait pas sans prêtre bien longtemps. Il a indiqué que des prêtres missionnaires y éliront très bientôt domicile et qu’aucune paroisse ne serait laissée orpheline.

«Le père McGraw a été un excellent prêtre pour nous, a exprimé Mme Louise Roy. S’il a décidé de partir, ce n’est pas parce qu’il n’aimait pas Caraquet. En un an, nous n’avons que du positif à dire à son sujet. L’annonce de son départ nous surprend et nous fait beaucoup de peine. Il était un très bon curé, ses sermons étaient pertinents, il se mêlait à la communauté.»

Le père McGraw a collaboré à une loterie locale lancée à l’automne 2019 lorsque la paroisse a annoncé, à la messe de Noël de 2018, qu’elle pourrait se retrouver en difficultés financières dans un avenir rapproché si de nouvelles rentrées d’argent n’étaient pas prochainement possibles. Grâce à cette sollicitation, trois paroisses ont pu amasser plus de 10 000$.

Avec un déficit prévu de 20 000$ en 2018, le comité de la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet avait indiqué qu’à ce rythme, le fonds de réserve ne durerait pas 10 ans. Également, il y avait des rénovations urgentes à apporter au clocher de l’église, au coût estimé à près de 30 000$. À Bertrand, l’église avait aussi besoin de réparations, dont la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, un nouveau perron et le système de chauffage. À Bas-Caraquet, la paroisse voulait équiper la cuisine de la nouvelle église en cours de construction.

Une deuxième loterie devait avoir lieu à l’automne 2020, mais elle a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.