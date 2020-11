COVID-19: deux nouveaux cas et dépistage pour le personnel des foyers de soins

Photo: Associated Press

La Santé publique a signalé, vendredi, deux nouveaux cas de COVID-19.

une personne âgée entre 20 et 29 ans dans la zone 1 ( région de Moncton)

une personne âgée de moins de 19 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean).

Les deux cas sont sous enquête, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 358 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 338 personnes se sont rétablies. Il y a eu six décès, et il y a 14 cas actifs. Un patient est hospitalisé à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 109,416 tests de dépistage ont été réalisés.

Test de dépistage

Afin de mieux protéger le personnel et les résidents, et les employés des foyers de soins et des établissements résidentiels pour adultes ne présentant pas de symptômes peuvent faire une demande en ligne pour un test de dépistage de la COVID-19, une fois à toutes les deux semaines. L’information pour faire une demande est disponible en ligne.

Visites des membres de la famille immédiate de l’extérieur du Canada

À compter d’aujourd’hui, les visites des membres de la famille immédiate au Nouveau-Brunswick qui étaient auparavant réservées aux résidents des provinces et des territoires canadiens sont désormais possibles à toute personne approuvée par l’Agence des services frontaliers du Canada et approuvée au Programme d’enregistrement d’un voyage du Nouveau-Brunswick.

Les visiteurs de l’extérieur du Canada visitant des membres de leur famille immédiate au Nouveau-Brunswick doivent sélectionner « Autres » et écrire qu’ils sont un visiteur de l’extérieur du Canada visitant de la famille immédiate au Nouveau-Brunswick et qu’ils doivent s’isoler pendant 14 jours. La définition de ce qu’est une famille immédiate se trouve à la page de Renseignements pour les voyageurs.

Tous les visiteurs qui entrent au Nouveau-Brunswick pour visiter leur famille immédiate doivent être sans symptômes et s’auto-isoler pendant 14 jours, ou pendant la durée de la visite si elle est inférieure à 14 jours. Des conseils sont disponibles en ligne sur comment et quand s’auto-isoler.

Prolongation de l’état d’urgence

L’ordonnance obligatoire émise dans le cadre de l’état d’urgence a été renouvelée, le jeudi 12 novembre, en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence