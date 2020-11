Il y aura un Noël magique à Edmundston malgré la COVID-19

La magie de Noël va continuer à opérer dans la région d’Edmundston cette année, malgré les mesures sanitaires mises en place dans la province depuis l’éclosion de COVID-19.

Carole Jalbert, instigatrice du Noël magique du Nord-Ouest en 2011, a confirmé sur les réseaux sociaux que l’événement sera bel et bien de retour durant le temps des Fêtes.

Le 10e Noël magique du Nord-Ouest aura lieu le 20 décembre, en après-midi, au Palais des congrès d’Edmundston.

Il va de soi que l’activité proposée cette année sera différente des éditions antérieures à bien des égards.

Ainsi, il n’y aura pas de repas, contrairement aux années précédentes où les participants se partageaient dinde, jambon et des pâtés à la viande qui abondaient sur les tables.

«Il y aura cinq stations aménagées où les participants pourront par exemple s’arrêter et rencontrer le père Noël et recevoir un cadeau ou encore savourer des boissons chaudes et des gâteries sucrées. Il y aura amplement de choses à faire pour occuper les enfants et même les adultes», a raconté Carole Jalbert.

À défaut de pouvoir servir un repas de Noël à tout le monde, elle espère également être en mesure d’offrir aux participants un panier contenant plusieurs victuailles.

«Le père Noël n’a pas peur de la COVID-19. Il sera là avec ses lutins!», a affirmé sans hésitation l’organisatrice de l’événement qui accueillait ces dernières années 200 personnes et plus.

Même si elle a songé durant un certain moment à mettre son Noël magique du Nord-Ouest en mode pause cette année, Carole Jalbert a plutôt décidé d’aller de l’avant avec la présentation de l’événement qui s’adresse avant tout aux personnes du Madawaska vivant seules, démunies ou ayant un handicap.

«Je me suis dit qu’il fallait un peu de magie à Noël et que l’activité devait se tenir malgré les contraintes», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Cette dernière continue à mettre les bouchées doubles afin d’assurer le succès de l’événement.

Mme Jalbert a entre autres déjà eu l’occasion de visiter le Centre des congrès d’Edmundston afin de s’assurer que l’endroit se prêtait bien aux célébrations.

Des discussions avec la Santé publique ont permis de mettre de l’avant un protocole sanitaire devant assurer la sécurité des participants.

L’organisme s’est ainsi procuré un thermomètre frontal qui sera utilisé à la porte d’entrée de l’événement.

Tous ceux qui résident entre la région de Grand-Sault et celle de Saint-François-de-Madawaska et qui désirent participer au Noël magique du Nord-Ouest doivent s’inscrire d’ici le 10 décembre via la page Facebook de l’organisme.

Les personnes intéressées à donner un coup de pouce à l’organisation de l’événement ou à parrainer des enfants par l’entremise de dons en argent ou sous forme de cadeaux sont également invitées à se manifester dès que possible.