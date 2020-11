Joe Biden à la Maison-Blanche: une bonne nouvelle pour le N.-B.

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, accédera bientôt à la Maison-Blanche. Quelles conséquences ce changement de garde pourrait-il avoir sur l’économie néo-brunswickoise? Nous avons posé la question à des économistes des deux côtés de la frontière.

Même s’il refuse toujours de faire face à la réalité et de concéder la victoire, Donald Trump a perdu son pari et les jours de son administration sont comptés. L’assermentation du démocrate Joe Biden aura lieu le 20 janvier.

Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, croit que cela sera une bonne nouvelle pour les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick.

«Il y aura une réduction de l’incertitude. On n’aura pas un président qui va prendre des décisions en fonction de son humeur du matin ou de ce que lui a dit la dernière personne à qui il a parlé.»

Pour la première fois en quatre ans, les entreprises qui exportent leurs produits aux États-Unis n’auront pas à craindre que le président prenne tout le monde par surprise en annonçant des tarifs sur Twitter.

Joe Biden est non seulement plus prévisible que Donald Trump, il est aussi nettement plus favorable au libre-échange que lui.

«On ne savait pas ce qui nous pendait au bout du nez. Ça faisait en sorte que beaucoup d’entreprises (du N.-B. et d’ailleurs au Canada) avaient de la difficulté à faire une planification plusieurs mois à l’avance, ne sachant pas quelles allaient être les règles du jeu lorsque leur projet allait prendre vie», dit Pierre-Marcel Desjardins.

Son confrère James Breece, professeur d’économie à l’Université du Maine, est du même avis.

«Ce dont parlent les économistes et la communauté des affaires ici à l’échelle nationale est dans la même lignée que ce que dit mon confrère. On s’attend à un retour de la stabilité, à une absence de décisions impulsives et plus de prévisibilité, plus de professionnalisme à la Maison-Blanche», dit-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il note qu’il n’y a pas que l’arrivée de Joe Biden qui va stabiliser les choses. L’équilibre des forces à Washington devrait aussi avoir cet effet.

Lors des élections du 3 novembre, les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, mais n’ont pas réussi – du moins pour l’instant – à mettre la main sur la majorité des sièges au Sénat.

Le contrôle du Sénat se jouera en janvier prochain lors d’un deuxième tour dans l’État de la Géorgie. Deux sièges sont à combler. Les républicains partent favoris afin de les remporter.

«Qu’on le veuille ou pas, le Sénat va constituer un système de contrepoids au pouvoir de Biden. […] Les choses vont être plus calmes et prévisibles. Mais il (Biden) ne pourra pas faire passer des lois qui sont perçues par certaines personnes comme étant radicalement à gauche», dit James Breece.

Il rapporte d’ailleurs que la communauté d’affaires au Maine et aux États-Unis en général voit d’un assez bon œil la stabilité qui se profile à l’horizon.

«Le statu quo va être maintenu et les choses vont être très calmes et planifiées. C’est ce qu’aime la communauté des affaires parce que les entrepreneurs pourront planifier leurs activités futures.»

Bois d’oeuvre: pas de coup de barre en vue

En 2017, Donald Trump a déterré la hache de guerre dans le conflit sur le bois d’œuvre. Les exportateurs canadiens se sont vu imposer de nouveaux tarifs. La mesure a frappé durement l’industrie forestière néo-brunswickoise.

Joe Biden est moins protectionniste que Trump. C’est vrai. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que cet enjeu explosif qui divise le Canada et les États-Unis depuis des décennies soit réglé rapidement, selon Pierre-Marcel Desjardins.

«Il ne faut pas penser que ce dossier est une création de Donald Trump. La dernière fois qu’on a eu un accord négocié, il est arrivé à échéance alors qu’Obama était toujours président. Et on n’avait pas réussi à renégocier une nouvelle entente. Je pense que ça va être plus facile de négocier (avec Joe Biden qu’avec Donald Trump). Mais ça ne veut pas dire que les irritants et les défis vont disparaître.»

James Breece est d’accord avec lui. Il mentionne au passage qu’il n’est pas un expert sur le bois d’œuvre, mais qu’il pense que Joe Biden aura trop de pain sur la planche – avec la COVID-19 – pour s’attarder à cet enjeu.

«Est-ce que le dossier du bois d’œuvre attirera l’attention du président? Je ne le sais pas, mais en toute franchise, j’en doute. Ça fait des décennies que ça se passe. […] Biden fera face à de nombreux enjeux. Je ne pense pas que ce sera un sujet chaud pour lui, honnêtement.»

Une réduction des écarts à prévoir

D’autres choses seront à surveiller à compter de janvier, selon Pierre-Marcel Desjardins.

On sait que Joe Biden a promis de ramener les États-Unis dans l’Accord de Paris et d’en faire beaucoup plus que son prédécesseur pour lutter contre les changements climatiques.

Cela devrait donner un coup de pouce aux entreprises du Nouveau-Brunswick par la bande.

«Je ne sais pas quelle sera la nature des mesures. Mais il y aura quelque chose qui réduira l’écart entre les exigences environnementales pour les entreprises de la province par rapport aux exigences environnementales pour leurs concurrents américains», affirme M. Desjardins.

Idem pour la promesse de Joe Biden d’annuler certaines baisses de taxes consenties par Donald Trump aux grandes entreprises américaines. S’il tient promesse, cela aura des conséquences positives pour les entreprises du Nouveau-Brunswick qui ont des compétiteurs aux États-Unis.

«Il ne va pas nécessairement revenir aux mêmes taux qu’on avait avant l’administration Trump. Mais encore une fois, ça va aider nos entreprises en réduisant les écarts.»