La tour d’Assomption Vie en vert

Le plus haut édifice de Moncton a soudainement viré au vert dans la soirée de jeudi. La tour qui abrite le siège social d’Assomption Vie a été éclairée pendant quelques heures en soutien à la campagne de l’Arbre de l’espoir de la Fondation CHU Dumont.

Si la pandémie a eu raison du traditionnel Radiothon, l’illumination, autre moment fort de la collecte de fonds a pu être maintenue.

«Cette illumination est symbole d’espoir pour toutes et tous. Nous comptons sur toutes et tous pour soutenir cette importante campagne et faire une différence», exprime le PDG d’Assomption Vie, Sébastien Dupuis

Pour rappel, la campagne se poursuivra jusqu’au 27 novembre. L’an dernier, un montant record de 2,23 millions $ avait été amassé.