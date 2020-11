Pas de hausse de taxe foncière à Bas-Caraquet

Le Village de Bas-Caraquet accorde encore une fois un répit à ses contribuables. Les élus ont voté un budget de 1,46 million $ pour 2021 et le maintien du taux de la taxe foncière à 1,4495$ par 100$ d’évaluation. Ce taux est inchangé depuis 2011.

L’assiette fiscale de la municipalité est passée de 74 millions $ à un peu plus de 75 millions $. Malgré une baisse de revenus provenant de l’octroi inconditionnel (157 000$, – 7400$), une augmentation des dépenses administratives (383 000$, + 23 000$) et de la protection de la GRC (223 000$, + 6300$), le maire Roger R. Chiasson et les conseillers sont parvenus à équilibrer le prochain budget sans en transférer le fardeau aux propriétaires fonciers.

Bas-Caraquet a devant lui de nombreux projets, dont le développement du centre naval et le problème d’odeur à l’entrée du village. La municipalité conservera les initiatives de cadeaux de bienvenue aux nouvelles constructions, les paniers des nouveau-nés et la remise de bourses d’études aux étudiants locaux. Le dossier de parc d’amusement adapté Matelot Généreux est également une cible des élus pour 2021.