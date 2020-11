Pas de hausse de taxe, mais beaucoup de projets pour Eel River Dundee en 2021

Les citoyens de la municipalité d’Eel River Dundee n’auront pas à composer avec une augmentation de leur taxe foncière en 2021.

Le conseil municipal a procédé à l’approbation de son budget pour la prochaine lors de sa réunion publique le 9 novembre dernier.

«Je suis très heureux que nous n’ayons pas à augmenter les taxes dans le contexte actuel et déjà difficile de la pandémie», a souligné le maire par intérim, Mario Pelletier.

Les taux d’impôt foncier pour 2021 demeurent les mêmes à 1,24 $ pour l’ancien DSL de Dundee, 1,25$ pour la partie du DSL de McLeod, 1,21$ pour la partie du DSL de Dalhousie Junction, 1,04 $ pour la partie du DSL de la Paroisse de Dalhousie, et 1,32 $ pour l’ancien village d’Eel River Crossing.

Outre la taxe foncière, on ne prévoit pas non plus d’augmentation au chapitre du service d’eau et d’égout.

Pour les prochains mois, le conseil entend privilégier l’asphaltage d’un segment de la route 275 très endommagée en raison des passages fréquents de camions lourds. Parmi les autres projets à surveiller, on désire concentrer les efforts sur le futur centre multifonctionnel, l’ajout d’éclairage de rue et l’amélioration de l’accès à haute vitesse pour les résidents non connectés. La municipalité veut également faire campagne afin que tout le village soit représenté au sein de la même circonscription électorale. Actuellement, celui-ci est scindé en deux, la portion de l’ancien DSL de Dundee étant dans celle de Restigouche-Ouest et le reste avec Campbellton-Dalhousie.

2021 sera par ailleurs une année d’élection pour le monde municipal. Questionné à ce sujet, M. Pelletier – qui avait déjà mentionné son intérêt à postuler pour la mairie avant de se retrouver aux commandes par intérim – a souligné qu’il était toujours en réflexion.