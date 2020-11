Marilou Savoie est la nouvelle présidente de Construction acadienne, l’une des principales entreprises de gestion en construction au Canada atlantique.

«Forte d’une expérience de plus de 15 ans, Mme Savoie connaît très bien toutes les facettes de l’industrie en ayant occupé les postes de vice-présidente, de directrice de la construction et de gestionnaire de projets au sein de l’entreprise», peut-on lire dans un communiqué.

Au cours de sa carrière, Mme Savoie a dirigé de nombreux projets de plusieurs millions de dollars. À titre de présidente, elle sera responsable de diriger les activités quotidiennes de l’entreprise en plus de stimuler l’innovation et la croissance.

«Ce nouveau rôle est des plus stimulants et je suis très heureuse de pouvoir mener ce nouveau chapitre de croissance et d’occasions pour Construction acadienne et tous nos employés», a déclaré Mme Savoie.

Actionnaire majoritaire et ancien président, David Savoie (aucun lien de parenté) continuera de siéger au conseil d’administration de l’entreprise et dirigera le développement de nouvelles occasions d’affaires, y compris d’éventuelles fusions et acquisitions.