Santé mentale: «On a tous les éléments pour une tempête parfaite»

En plus d’accompagne sa soeur Lorette, Paul Ouellet intervient périodiquement dans les médias afin de dénoncer les lacunes et les problèmes. - Archives

La pandémie, l’isolement et le manque de ressources risquent d’entraîner une tempête parfaite pour les personnes souffrant de maladies mentales. C’est ce que craint le militant Paul Ouellet.

Depuis de nombreuses années, ce fonctionnaire à la retraite de Moncton accompagne et épaule sa soeur Lorette, atteinte de schizophrénie. Il intervient aussi périodiquement dans les médias pour dénoncer les lacunes et les problèmes.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, il rapporte que l’état de santé de sa soeur s’est considérablement détérioré au cours des derniers mois. Cela s’explique en bonne partie le fait qu’elle reçoit moins d’aide à la prise de médicaments à domicile, dit-il.

«Avant ça, on avait peut-être 50% des services (nécessaires afin que sa soeur reçoive un appui adéquat). Depuis le début de la pandémie, ça s’est aggravé. On a peut-être un 25% des services.»

Il allègue que cela a été le facteur déterminant dans plusieurs hospitalisations de sa soeur au cours des derniers mois. Elle est d’ailleurs hospitalisée depuis la mi-septembre.

Mais ce n’est pas tout. Paul Ouellet raconte qu’elle doit consulter son psychiatre au téléphone en raison de la pandémie. Cette méthode n’est tout simplement pas aussi efficace que les rencontres face à face, dit-il.

«Il faut être capable de voir le blanc des yeux de la personne et voir son comportement physique. Ça parle beaucoup. On ne peut pas l’évaluer au téléphone en demandant “comment vas-tu, qu’est-ce que tu a fait aujourd’hui, qu’est-ce que tu vas faire demain?”»

Il note en passant que sa soeur a accès à un téléphone, ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes qui bénéficient de l’aide gouvernementale au revenu.

Et puis il y a l’isolement causé par la pandémie et les règles visant à freiner la propagation de la COVID-19. Selon Paul Ouellet, cela affecte davantage les personnes souffrant de maladies mentales que le reste de la population.

«Ils ont beaucoup plus besoin de contacts humains que nous autres qui sommes sensés être “normaux”. Nous autres, si on ne parle pas à quelqu’un en une journée, on ne va pas être à bas. Mais eux, ça va beaucoup les déprimer, ça va les isoler.»

Paul Ouellet craint que tous ces facteurs aient un impact majeur sur la santé mentale des personnes les plus vulnérables au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays.

«Ça ajoute à l’anxiété et à la dépression. Un moment donné, on est en train de se préparer une bombe à retardement qui pourrait éclater après la pandémie. On a tous les éléments pour une tempête parfaite après la pandémie. C’est très préoccupant.»

Il souhaite donc que les gouvernements délient les cordons de leur bourse et qu’ils prennent davantage la question au sérieux.