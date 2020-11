Agression d’une infirmière: la procureure demande 3 à 6 mois de prison

Randy Van Horlick, âgé de 70 ans, d’Acadieville, a plaidé non coupable à des accusations de voies de fait envers deux infirmières du CHU Dumont. - Archives

La procureure demande 3 à 6 mois de prison pour Randy Van Horlick, l’homme reconnu coupable d’avoir agressé et blessé deux infirmières au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont en mars 2019.

Les avocats ont présenté leurs arguments quant à la nature de la peine qui devrait être imposée à l’homme, et la juge a convenu de prendre sa décision le 27 novembre.

Au lieu d’une peine d’emprisonnement classique, la défense propose que l’homme âgé de 71 ans soit forcé à purger sa peine dans la communauté en vertu d’une ordonnance de sursis – sans devoir aller en prison.

La procureure Marie-Andrée Mallet dit qu’elle a tenu compte de l’âge du coupable – 71 ans – et du fait que son épouse était hospitalisée au moment de l’agression.

Selon des témoignages entendus au cours du procès, l’agression a duré plusieurs minutes et Natasha Poirier s’en est tirée avec plusieurs blessures. Elle a subi une commotion cérébrale et n’est toujours pas apte à reprendre le travail.

Elle dit que Van Horlick l’a frappée au bras et à la tête à plusieurs reprises, qu’il lui a tordu un bras et des doigts et qu’il lui a arraché des cheveux.

Sa collègue Teresa Thibeault a tenté de venir en aide à Mme Poirier pendant que Randy Van Horlick la tabassait, et l’homme l’a repoussée en lui tordant le bras.