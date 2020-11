COVID-19: huit nouveaux cas lundi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé huit nouveaux cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit du plus grand nombre de cas rapportés en une seule journée au N.-B. depuis le 17 octobre.

Il y a six cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 19 ans ou moins, trois personnes âgées entre 20 et 29 ans, une personne âgée entre 30 et 39 ans et une personne âgée entre 40 et 49 ans.

Les deux autres cas ont été signalés dans la zone 3 (région de Fredericton). Les deux personnes sont âgées entre 20 et 29 ans.

Le gouvernement précise que les huit cas sont sous investigation et les personnes sont en auto-isolement.

Le nombre de cas actifs se chiffrent maintenant à 28, soit 13 dans la région de Moncton, deux dans la région de Saint-Jean, huit dans la région de Fredericton, et un chacun dans les régions de Campbellton, Nord-Est et Miramichi.

Une personne est hospitalisée.

La Santé publique a donc rapporté 17 cas dans les trois derniers jours. Dans les huit jours précédents, elle en avait rapporté neuf.

Au total, le gouvernement provincial a recensé 375 cas depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 341 personnes sont rétablies et six sont décédées.

À ce jour, selon le gouvernement provincial, 111 094 tests de dépistage ont été réalisés

Tests de dépistage par rinçage buccal

Par ailleurs, une nouvelle méthode de dépistage de la COVID-19 par rinçage buccal et gargarisme à l’intention des enfants est maintenant disponible dans tous les centres d’évaluation du Nouveau-Brunswick.

«L’ajout de cette nouvelle méthode de prélèvement facilitera le processus de dépistage pour les parents et les enfants», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Bien que le prélèvement nasal soit le test de dépistage standard recommandé pour tous les gens du Nouveau-Brunswick, le test par rinçage buccal et gargarisme est disponible pour les enfants qui ne sont pas capables de subir le test par prélèvement nasopharyngé.»

Les enfants âgés entre quatre et 11 ans peuvent simplement se rincer la bouche avec une solution saline ou de l’eau salée stérile, se gargariser et ensuite recracher le liquide dans un tube plutôt que de subir un test par prélèvement nasopharyngé. – AN