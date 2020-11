Racisme systémique: les chefs wolastoqi reviennent à la charge 

Les chefs des six communautés wolastoqi du Nouveau-Brunswick reviennent à la charge pour demander une enquête publique sur le racisme systémique.

Dans un communiqué de presse publié lundi, la veille du dépôt du discours du Trône, ces leaders autochtones disent qu’ils sont «troublés par le silence et l’indifférence du gouvernement Higgs» à ce sujet.

Il demandent depuis des mois au gouvernement provincial de lancer une enquête publique sur le racisme systémique dans le système de justice et la police.

Le premier ministre, Blaine Higgs, a refusé jusqu’ici de déclencher cette enquête. L’été dernier, il a fait savoir qu’il y consentira seulement si le gouvernement fédéral y participe aussi.

Dans leur communiqué, les six chefs wolastoqi allèguent que ni le premier ministre Higgs ni la nouvelle ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, ne les ont contactés depuis les élections du 14 septembre.

Ils demandent maintenant aux députés provinciaux d’intervenir et d’adopter une motion en faveur d’une enquête publique.

Ils rappellent que les progressistes-conservateurs n’ont que 27 des 49 sièges à l’Assemblée et qu’il suffirait que trois d’entre eux se rangent avec les partis d’opposition (si tous les députés libéraux, verts et alliancistes embarquent) pour que la motion soit adoptée.

Les chefs notent que cinq de leurs six communautés sont représentées à Fredericton par des députés progressistes-conservateurs. Ils font appel à eux, explique au nom du groupe le chef de Pilick (alias Kingsclear), Gabriel Atwin.

«Nous demandons à ces députés de tenir compte de leur conscience et de leur obligation envers leurs électeurs et électrices autochtones et de voter en conséquence. Ils peuvent faire en sorte que justice soit rendue et que le racisme systémique commence enfin à prendre fin dans cette province.»

Les six nations wolastoqi du Nouveau-Brunswick sont les suivantes: Neqotkuk (Tobique), Sitansisk (St. Mary’s), Matawaskiye (Madawaska), Welamoktok (Oromocto), Pilick (Kingsclear) et Wotstak (Woodstock).