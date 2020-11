Chasse à l’as de Paquetville: 200 000$ à l’enjeu

André Pinet, gérant du centre et responsable de la loterie, n’en revient pas de l’engouement populaire pour cette loterie. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

C’est la folie à la Chasse à l’as de pique du Centre des loisirs de Paquetville. Avec un gros lot estimé à plus de 200 000$, mardi soir, les bénévoles ont passé la journée à vendre des billets et à répondre à de longues files d’attente.

André Pinet, gérant du centre et responsable de la loterie, n’en revient pas de l’engouement populaire pour cette loterie. À sa septième tentative, c’est celle qui est allée la plus loin, affirme-t-il. Il ne restait plus que 12 cartes dans le paquet.

Les billets multicolores se sont envolés comme des petits pains chauds durant la seule journée de vente, mardi, de 8h à 20h. Le tirage a eu lieu à 20h30 et le détenteur du billet gagnant avait jusqu’à 22h30 pour se manifester, comme le veulent les nouvelles règles imposées par la Société de loterie de l’Atlantique.

«Tout le monde coopère bien. Il n’y a pas de problème. Tout le monde respecte la distanciation sociale et porte le masque. On n’a pas besoin de leur dire», explique M. Pinet.

La semaine dernière, la gagnante du billet tiré, Carole Pallot, est repartie chez elle avec un chèque de plus de 26 000$ après avoir retourné l’as de carreau. Les ventes avaient atteint plus de 130 000$, somme qui a été nettement dépassée mardi.

Les profits iront principalement aux rénovations intérieures et extérieures du centre des loisirs et une partie ira également à la paroisse.