COVID-19: la vaccination pourrait débuter dès janvier au pays

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, si tout va comme prévu, la grande majorité des Canadiens pourraient être vaccinés avant la fin de l’année prochaine.

C’est ce qu’a indiqué l’administrateur en chef adjoint de l’agence, Howard Njoo, à la conférence de presse de mardi midi à laquelle participait également le premier ministre Justin Trudeau.

Dr Njoo espère tout d’abord une approbation canadienne rapide pour les deux candidats vaccins les plus avancés, ceux de Pfizer et de Moderna.

«Si tout va bien avec (…) l’approbation, avec notre système règlementaire, on attend (…) de recevoir les vaccins, peut-être en janvier ou février», a déclaré Dr Njoo.

Il croit que la vaccination pourra alors débuter pour les populations prioritaires.

Dr Njoo surveille aussi les autres candidats vaccins pour lesquels le gouvernement canadien a également signé des contrats d’achat.

«Si tout va bien aussi avec les autres vaccins, et aussi l’approbation pour les autres candidats, on peut avoir (…) tout un (…) choix de vaccins. Et c’est possible qu’on peut (…) vacciner une grande proportion de la population canadienne, peut-être, à la fin de l’année prochaine», a offert le dirigeant de l’Agence de la santé publique du Canada.

En attendant, l’agence, tout comme le premier ministre Trudeau, répètent qu’il ne faut pas baisser la garde. Des nombres records de cas de COVID-19 continuent d’être enregistrés à travers le pays.

M. Trudeau a, par ailleurs, rappelé aux snowbirds qui sont tentés par la chaleur du sud que le gouvernement canadien conseille toujours d’éviter tout voyage à l’étranger.

S’ils partent, ce sera à leurs risques et périls.

«Il faut s’assurer d’avoir des bonnes assurances et en même temps (on doit) savoir que les systèmes de santé partout dans le monde commencent à être débordés par cette deuxième vague; et ils vont peut-être avoir de la misère à accéder à des services de soins santé si le pire arrive», a-t-il prévenu.