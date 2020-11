Festival acadien de Caraquet: la saignée financière semble terminée

La saignée financière du Festival acadien de Caraquet semble terminée. Les déficits sont chose du passé, assure le président Paul Marcel Albert, qui promet même un surplus avec la présentation COVID-19 de l’été 2020.

Preuve que la communauté locale tient à son événement phare estival, une quarantaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle du 57e Festival présenté en août 2019, mardi soir, au Centre culturel de Caraquet.

On y a notamment appris que le déficit de 153 000$ de 2018 a été réduit à un peu moins de 29 000$ au terme de l’exercice comptable 2019, grâce au travail acharné de toute la direction, a tenu à partager son principal porte-parole.

Toutes les dettes, qui étaient de 105 000$ au 31 mars 2020, sont maintenant à zéro, a-t-il pris soin d’ajouter.

Le Festival de 2019 a dû composer avec des revenus de 709 000$, en baisse de plus de 62 000$ en comparaison avec l’année précédente. La raison principale a été la chute de 86 000$ en vente au public (guichet et bar), qui est passé de 259 000$ à 173 000$, alors que les subventions gouvernementales avaient pourtant grimpé à 307 000$ (+ 45 000$).

M. Albert trouve que le terme «saignée» n’est pas celui qu’il aurait utilisé au terme de cette présentation. Mais il estime que la situation financière difficile dans laquelle le Festival acadien de Caraquet se trouvait est réglée.

«Tout a été réglé, toutes les factures sont payées. C’est comme un nouveau départ. Oui, c’est un tour de force, mais je n’ai pas fait ça tout seul. Plusieurs personnes ont contribué à ce revirement. Toutes les demandes de subventions, tous les rapports ont été des supplices. Mais on a pu scruter toutes les nouvelles sources de subvention. Il n’y a pas de solution magique. C’est du travail. Et le Festival de 2020 se terminera avec un surplus. Le mot “déficit” est effacé de notre vocabulaire», s’est réjoui le président.

Ce tournant majeur est attribuable entre autres à deux activités de financement Une chanson pour le Festival, qui a rapporté plus de 30 000$.

Le poste de direction générale, aboli dans un effort de réduire le déficit à la fin du Festival de 2019, sera de retour. M. Albert se donne jusqu’à la fin novembre afin de trouver «la perle rare».

Le maire Kevin J. Haché s’est dit soulagé de revoir briller l’étoile du logo du Festival, qui génère des retombées économiques de 2,5 à 3 millions $ par année.

«Lorsque le Festival est venu nous voir avant 2019 pour obtenir une contribution additionnelle de 25 000$ aux 75 000$ que la Ville offrait déjà, on voyait qu’il y avait des problèmes. Là, les chiffres sont bons et la saignée est terminée. On sait que le Festival COVID-19 a été plus petit, mais le virage est bien amorcé. J’ai davantage confiance maintenant qu’il y a deux ans. Les gens ont à coeur le Festival et la Ville continuera d’être un partenaire», a évalué l’édile.

Par ailleurs, le Gala de la chanson de 2019 a terminé avec un manque à gagner de tout près de 18 000$, avec des revenus en forte baisse à 177 000$ (- 39 000$) et des dépenses de 195 000$ (- 16 000$).

Le Gala a dû composer avec 25 000$ en moins en subventions publiques (131 000$) et des commandites en chute de 15 000$, à 19 500$. Malgré tout, on a réussi à réduire de 20 000$ la colonne des salaires, des avantages sociaux et contractuels (24 600$).