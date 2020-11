Pas de hausse de taxe à Bathurst

Le taux de taxe foncière restera le même l’an prochain à Bathurst.

Le dépôt du budget 2021 de la municipalité prévoit ainsi le maintien à 1,7750$ par 100$ d’évaluation de ce taux d’imposition foncière.

Les élus ont donné leur aval à ce budget équilibré et qui prévoit des dépenses de l’ordre 25 425 657$ au fonds d’exploitation général et de 7 236 500$ au fonds eau et égouts.

Une bonne part du budget au fonds général, soit 9 millions $, sera consacré aux efforts en matière de sécurité publique.

Cette somme liée aux services de police et de prévention des incendies représente à elle seule 35% des dépenses de la municipalité prévues en 2021.

Le service des travaux publics (4,8M$), de l’administration générale (4,3M$) et les services récréatifs et culturels (3,46M$) représentent eux aussi une part importante des dépenses prévues au budget municipal.

La Ville de Bathurst entend consacrer près de 1,9M$ au Centre régional K.-C. Irving et 350 000$ pour le maintien des activités au Centre aquatique.

Le budget du fonds d’exploitation général prévoit également une somme de 2,4 millions $ qui ira au remboursement de la dette à long terme.

Les frais aux usagers pour le service d’eau et d’égouts seront quant à eux majorés de 2% en 2021.