COVID-19: éclosion communautaire en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 mardi alors que la province a également confirmé qu’elle faisait maintenant face à une propagation communautaire du virus liée à des foyers de contagion dans la région de Halifax.

Les nouveaux cas ont porté le nombre de cas actifs dans la province à 24, alors que le nombre d’infections a également continué d’augmenter légèrement au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les voyages ne sont plus la principale cause des cas en Nouvelle-Écosse, a déclaré le médecin hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, lors d’un point de presse et il faut en conclure que certaines infections peuvent provenir d’une transmission locale.

«C’est très inquiétant et c’est une tournure importante des événements pour nous ici en Nouvelle-Écosse», a-t-il déclaré.

Robert Strang a indiqué que le public doit se recentrer sur les protocoles de santé et mettre les bouchées doubles afin d’éviter des restrictions plus strictes dans un proche avenir.

«Je crois fermement que nous sommes encore à un point où nous pouvons contrôler la propagation, mais cela dépend de ce que nous faisons tous ensemble», a déclaré le médecin hygiéniste en chef.

Entre-temps, le Nouveau-Brunswick a signalé quatre autres cas mardi après avoir signalé huit cas lundi et neuf au cours de la fin de semaine dans les régions de Moncton, Saint-Jean et Fredericton. Les nouveaux cas portent le total actif de la province à 32.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que trois des nouveaux cas étaient survenus dans la région de Moncton, impliquant deux personnes dans la vingtaine et une personne dans la trentaine. L’autre cas était dans la région de Fredericton et concernait une personne dans la vingtaine.

Terre-Neuve-et-Labrador a également signalé deux nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas actifs à neuf. L’Île-du-Prince-Édouard n’a signalé aucun nouveau cas mardi, laissant la plus petite province du Canada avec trois cas actifs et un total de 68 cas depuis le début de la pandémie.

Cependant, la province a annoncé qu’à compter de vendredi, elle rendrait le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics fermés, y compris les commerces de détail, les restaurants, sauf pour manger ou boire, les bâtiments gouvernementaux, les lieux de culte et les taxis.

Le premier ministre Dennis King a déclaré que bien que les insulaires se soient conformés aux mesures de santé publique, des protocoles plus solides sont maintenant nécessaires en raison de la flambée de cas de COVID-19 ailleurs dans le pays.