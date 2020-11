Hausse de taxes de 2 cents à Bertrand

Le Village de Bertrand a accepté une hausse de 2 cents de la taxe foncière pour 2021. Les citoyens propriétaires de la municipalité paieront désormais 1,4580$ par 100$ d’évaluation, ce qui devrait permettre de boucler le budget de 1,39 million $.

L’assiette fiscale du village a augmenté de 1,7% par rapport à 2020 et dépasse maintenant les 63 millions $.

Les principales dépenses viendront de l’administration générale (326 000$), du service de protection (247 000$) et du service de transport (340 000$). Les élus et le maire Yvon Godin ont aussi adopté des déboursés de près de 167 000$ en services récréatifs et culturels.