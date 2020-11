Première augmentation du taux d’impôt foncier à Balmoral en 14 ans

La municipalité de Balmoral vient de rompre avec une tradition implantée depuis quelques années, soit la présentation d’un budget équilibré sans hausse de la taxe foncière.

Les membres du conseil ont adopté lundi le budget de fonctionnement général, un budget qui se chiffre à un peu plus de 2 millions $. Celui-ci comporte par contre un élément rarement vu au cours des dernières années, soit une hausse du taux foncier. Il est question ici d’une hausse mineure de 0,01$, ce qui chiffre désormais le taux à 1,43$.

Selon le maire de l’endroit, Charles Bernard, le fait d’avoir pu conserver un taux foncier inchangé pendant 14 ans demeure une performance appréciable que peu d’autres municipalités en province ont été en mesure d’accomplir dernièrement sur une aussi longue période. Qu’à cela ne tienne, le maire ne souhaitait pas faire de cet objectif une fixation, et surtout pas au risque de fragiliser la position fiscale de la municipalité.

«Quand on regarde autour de nous, tout augmente, et ça nous touche également. On est rendu là nous aussi si l’on veut continuer de fonctionner avec l’esprit tranquille, sans craindre la production de déficits», exprime le maire.

Parmi ces augmentations auxquelles la municipalité est confrontée, il note le contrat de déneigement, les services policiers, les assurances. Si la pandémie a bien occasionné quelques pertes en 2020, le maire ne s’en sert pas comme bouc émissaire.

«On demeure en très bonne situation financière en ce moment, et la hausse de notre taux est avant tout une précaution. On aurait pu conserver le même taux et bien paraître sur papier – surtout à quelques mois des élections –, mais on a préféré être fiscalement responsable et faire preuve de prudence», dit-il.

Malgré cette légère augmentation du taux foncier, M. Bernard souligne que son village se situe toujours au-dessous du taux moyen provincial.

Taux stable à Atholville

Le conseil municipal d’Atholville a également adopté son budget de fonctionnement général lundi. Ce dernier, qui s’élève à 3,9 millions $, ne comporte aucune hausse du taux d’imposition foncier.

Ce maintien du taux foncier survient pourtant alors que la municipalité doit faire face à une diminution de son assiette fiscale d’approximativement 1,2 million et malgré des augmentations de coûts dans certains services.

Avec la pandémie, la municipalité entend poursuivre un contrôle rigoureux des dépenses en 2021.

En ce qui est du budget d’eau et d’égouts, les utilisateurs de ce service verront une augmentation d’approximativement 5%. Cette augmentation est due à une augmentation des coûts de fonctionnement en général.