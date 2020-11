Usine de masques à Tracadie: ne manque que le feu vert de Santé Canada

Fanny Pallot n’attend plus que le «Go!» de Santé Canada pour lancer son projet d’usine de fabrication de masques N95 à Tracadie, dans le secteur de Val-Comeau. Une approbation qui tarde un peu trop à son goût par contre.

La femme d’affaires de Tracadie assure avoir rempli toutes les conditions dans sa part du contrat avec les instances sanitaires fédérales.

«Nous avons fait nos devoirs. On n’attend plus que le verdict», indique celle qui est à la tête de l’entreprise Alpha Plus santé et sécurité de Tracadie et d’une compagnie semblable en Alberta Safety First, située à Edmonton, en Alberta, depuis une quinzaine d’années.

L’endroit visé pour la mise en place des équipements de fabrication est toujours un bâtiment désaffecté à l’intersection de la route 11 et du chemin Val-Comeau, dans le secteur de la Pointe des Robichaud, au sud de la Municipalité régionale de Tracadie. L’édifice a autrefois servi de magasin de vente de meubles et de lieu de libre entreposage.

«Nous avons passé tous les tests en laboratoire et tout le protocole selon les demandes d’accréditation de Santé Canada, assure la femme d’affaires. Tous nos résultats sont très bons. Il ne resterait plus que des questions administratives à régler, mais ça avance à pas de tortue. Si ça ne bouge pas d’ici à une semaine, on va aller cogner à leurs portes.»

À Santé Canada, on soutient qu’il existe une liste d’instruments médicaux autorisés autres que les instruments de dépistage. Le produit, une fois approuvé, devrait y apparaître.

«Nous ne commentons pas ni ne confirmons les demandes qui seraient en cours d’examen. Ce sont des informations commerciales confidentielles propres aux compagnies», a-t-on répondu au journal.

Au Canada, les respirateurs N95 sont réglementés par Santé Canada en tant qu’instruments médicaux de classe I et sont fabriqués ou importés par des entreprises titulaires d’une licence d’établissement pour les instruments médicaux. Ils sont également homologués par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis.

Le masque est conçu de manière à conférer une protection respiratoire à la personne qui le porte. Son niveau d’efficacité de filtration est de 95% ou plus contre les particules aérogènes exemptes d’huile, selon diverses informations.

Selon Mme Pallot, le dévoilement du projet par l’Acadie Nouvelle, en septembre, a provoqué une ruée de demandes d’emploi à ses bureaux du parc industriel de Tracadie. Elle a hâte de pouvoir y donner suite.

«Beaucoup de gens sont venus porter leur curriculum vitae, se réjouit-elle. Ça démontre l’intérêt de la communauté pour notre projet.»

La promotrice travaille depuis plusieurs mois à cette idée d’usine de fabrication de masques N95 dans la Péninsule acadienne. Comme il s’agit essentiellement d’un financement privé, elle ne peut en dévoiler le coût.

Par contre, elle constate que le gouvernement fédéral a déjà investi plusieurs millions de dollars dans des initiatives semblables au Québec et en Ontario.

«Ottawa a dépensé 20 millions $ pour une usine de masques au Québec et un autre 3 millions $ pour un projet en Ontario. Avec nous, Ottawa n’aurait pas besoin de verser un seul dollar», continue Mme Pallot.

Ce projet est lié à l’arrivée de la deuxième vague de la COVID-19 et de la possible pénurie de masques N95 de qualité chirurgicale, notamment dans les Provinces maritimes.

Le conseil municipal de la MRT a accordé un permis temporaire de construction pour cette nouvelle usine en septembre.