Bouctouche: augmentation de la taxe foncière en 2021

La Ville de Bouctouche augmente son taux d’imposition pour 2021 après deux ans de sursis.

La réduction de son assiette fiscale et des projets d’infrastructure importants ont finalement eu raison de sa réticence à augmenter le taux d’imposition.

Les habitants de la municipalité auront à payer 1,3500$ par 100$ d’évaluation foncière.

Cela représente une augmentation de 0,0245$ par rapport au taux qui était en vigueur depuis deux ans, soit de 1,3255$ par 100$ d’évaluation.

Les frais annuels d’eau et d’égout ont également bondi de 450$ à 500$.

La municipalité a adopté un budget de 4 121 138$ pour 2021, comparativement à 4 099 033$ en 2020.

Les augmentations adoptées le 10 novembre sont nécessaires à cause de la baisse d’environ un million $ de l’assiette fiscale de Bouctouche, selon la directrice générale de la municipalité, Émilie Doiron Gaudet.

«C’est dû aux ajustements que le gouvernement a fait sur les assiettes fiscales en raison de la COVID-19», explique-t-elle.

La municipalité veut aussi commencer à renflouer ses coffres à la suite des dépenses d’infrastructures importantes telles que la construction d’un nouveau quai sur le Boulevard Irving.

Le projet coûte 900 000$ à Bouctouche, en plus d’une somme de 500 000$ qui provient de transferts du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. D’autres contributions provinciales s’ajoutent aussi au financement.

L’an dernier, la municipalité avait déjà laissé entendre qu’elle augmenterait probablement son taux d’imposition en 2021.

«Au début, on prévoyait seulement augmenter la taxe de 2 cents, mais à cause de ces pertes de revenus on a été obligés de l’augmenter un peu plus qu’on voulait», explique Émilie Doiron Gaudet.