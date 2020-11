Serres de Madran: de la terre à l’assiette en quelques minutes

L’ouverture récente des Serres Max Produce permet désormais aux consommateurs de la région Chaleur d’avoir accès à une gamme de légumes frais disponibles à longueur d’année.

Située dans le DSL de Madran, à un peu plus d’une vingtaine de kilomètres au nord de Bathurst, l’entreprise a accueilli il y a quelques jours dans ses serres les tout premiers clients de sa jeune histoire.

Une dizaine de variétés de légumes, dont du chou, de la laitue, des tomates, des concombres, des fèves et des épinards poussent depuis quelques semaines dans les installations d’une superficie de 68 000 pieds carrés.

Sur place, une nouvelle expérience culinaire s’offre aux consommateurs.

«Le client qui se présente dans nos serres peut se procurer une gamme de légumes qui seront cueillis instantanément devant ses yeux. Aucun produit n’est récolté à l’avance et entreposé avant d’être vendu», a expliqué Jacques Ouellette, le président de Serres Max Produce.

«C’est de fournir aux gens des légumes frais en plus d’une belle expérience.»

Pour ceux qui sont plus pressés, il est également possible de commander à l’avance son panier de légumes et d’aller chercher ses provisions à un moment précis de la semaine.

«Dans ce cas, nous assurons que les produits auront été récoltés au plus tard 60 minutes avant l’arrivée du client», assure le dirigeant de l’entreprise.

Les gens peuvent se présenter aux installations de Serres Max Produce sept jours sur sept ou passer leur commande à l’avance par téléphone ou via la page Facebook de l’entreprise.

Les légumes des serres Max Produce peuvent se retrouver de la terre à une assiette en quelques minutes seulement. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Lors du passage du représentant de l’Acadie Nouvelle en milieu de semaine, le maire de la communauté voisine de Belledune se trouvait sur place afin d’effectuer ses emplettes.

«C’est difficile de trouver plus frais! L’ouverture de l’entreprise arrive à moment idéal où les gens ont de plus en plus à coeur une saine alimentation et l’esprit à l’achat local», a affirmé Joe Noel, avant de quitter l’endroit les mains pleines de légumes.

Victime de son succès, Serres Max Produce doit composer durant un bref moment avec une pénurie de certaines variétés de légumes comme les tomates, les concombres et les fèves jaunes.

Certains légumes de l’entreprise sont déjà disponibles dans des épiceries de Petit-Rocher, de Beresford et de Bathurst.

À plus long terme, Serres Max Produce espère être en mesure d’accroître sa production afin de pouvoir approvisionner en légumes frais les centres hospitaliers, les écoles, les foyers de soins, les épiceries, les marchés de légumes ainsi que les restaurants de la région Chaleur.