Un répit pour les contribuables de Lamèque

Après avoir encaissé une hausse de cinq cents en 2020, les contribuables de Lamèque obtiennent un répit pour 2021. Le taux de la taxe foncière est maintenu à 1,55$ par 100$ d’évaluation.

Une bonne nouvelle, dans un contexte où l’assiette fiscale a nettement moins crû que par les années précédentes – privant ainsi la municipalité de près de 10 000$ en octroi inconditionnel par rapport à 2020 – et que les primes d’assurance de la municipalité ont monté en flèche.

Ainsi, les Lamèquois verront leur conseil municipal s’organiser avec un budget pratiquement stable de 2,01 millions $ pour la prochaine année.

«La première chose a été de conserver le même taux de taxe tout en maintenant les services aux citoyens», fait part le directeur général de la ville, Dave Brown.

Ce gel foncier est principalement dû au fait que la Ville n’a prévu aucune dépense majeure en capitaux en 2021. Cela lui a permis de réduire sa section des services financiers de plus de 42 000$ (311 400$).

Pour le reste, Lamèque a franchi le cap du 100 millions $ en assiette fiscale, une hausse d’à peine 1,6%, alors qu’elle était habituée à des augmentations supérieures à 4% depuis plusieurs années.

En fait, elle se situe loin des trois autres villes de la région à ce chapitre. Shippagan a une assiette fiscale de 243,7 millions $, contre près de 395 millions $ pour Caraquet et 1,08 milliard à la Municipalité régionale de Tracadie. Même Néguac en revendique davantage, à 131 millions $.

«Notre assiette fiscale a eu de bons rendements avec la réévaluation de certains de nos bâtiments et beaucoup de construction et de rénovation chez nous, mais le gel des évaluations à 3% ne nous a pas aidés. On s’en est relativement bien sorti parce que nous avons aussi pu maintenir notre taux de taxe foncière, à part la hausse de 2020», a continué le DG de Lamèque.

Du côté des services publics d’eau et d’égout, les propriétaires devront par contre encaisser une contribution additionnelle de 30$ (630$) pour boucler un budget d’un peu moins de 740 000$.