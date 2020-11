COVID-19: cinq nouveaux cas en Nouvelle-Écosse

La Santé publique de la Nouvelle-Écosse a annoncé cinq nouveaux cas confirmés de COVID-19, vendredi. Cela porte à 28 le nombre de cas actifs dans la province.

Pas moins de 51 nouveaux cas ont été dépistés depuis le début de novembre. C’est beaucoup plus qu’au cours des quelques mois précédents. Seulement deux Néo-Écossais ont reçu un diagnostic positif en septembre et 21 en octobre.

Plusieurs avis d’exposition possible au virus ont été publiés au cours des derniers jours dans des commerces et des restaurants de la capitale, Halifax. De nouvelles restrictions seront imposées à compter de lundi dans cette région.

Par exemple, la taille des groupes sociaux sans éloignement physique passera de 10 à 5 personnes et la taille maximale des rassemblements avec distanciation passera de 50 à 25 personnes.

De plus, les employés des bars de la région d’Halifax subiront des tests de dépistage pendant sept jours à compter du début de la semaine prochaine.

«Il s’agit d’un moment critique pour la Nouvelle-Écosse. Nous avons eu plus de cas au cours des trois dernières semaines qu’au cours des trois derniers mois. Mais nous avons appris de notre expérience pendant la première vague de la COVID-19 et de l’expérience des autres provinces. C’est pourquoi nous adoptons une approche ciblée maintenant pour contenir le virus et freiner sa propagation», a dit le premier ministre Stephen McNeil par voie de communiqué.