Un jeune entrepreneur restigouchois veut vous faire vivre un «trip»

L’entrepreneur Justin Roy, propriétaire et PDG de PsycheDev Inc., demeure à Saint-Quentin. - Photo contribution

L’entrepreneur en herbe Justin Roy se lance en affaires avec son projet, PsycheDev. Ce Restigouchois de 21 ans a créé un «trip» audio visant à améliorer la santé mentale de ses clients.

La pandémie met à rude épreuve la santé mentale d’à peu près tout le monde ces derniers mois. Qui n’a pas ressenti plus de stress, d’isolement et d’anxiété?

Justin Roy, originaire de Saint-Quentin et qui étudie le cinéma à l’Université de Montréal, y voit une occasion d’affaires.

Avec l’aide d’une psychologue de Serbie, Stanislava Puač Jovanović, il a développé un «trip» audio de quatre heures qui comprend entre autres des exercices de méditation, de contemplation et de questionnement.

«L’objectif est de ralentir pour pouvoir mieux reconnecter avec soi-même, son intérieur et ses émotions pour mieux traiter ce qu’on accumule depuis des mois et des années», explique-t-il en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

L’expérience passe par de la musique, des sons et de la narration. L’idée est de s’installer confortablement, de lancer le fichier audio et de se laisser aller pendant quatre heures.

Le premier voyage guidé – produit en anglais – a déjà été enregistré et monté. Il est actuellement en prévente sur le site web de PsycheDev pour la somme de 25$.

Justin Roy fait savoir qu’une campagne de sociofinancement sera lancée au cours des prochains jours afin de récolter la somme de 6500$. Cela va entre autres lui permettre d’améliorer son site web.

« Il reste juste à améliorer un peu l’interface. On veut aussi créer d’autres types de voyages pour élargir un peu les horizons de ce qui peut être possible avec ça.»

Les prochains «trips» pourraient par exemple cibler le développement personnel, la stimulation de la créativité et la spiritualité, dit-il.

Des produits en français pourraient aussi être développés, dit-il.

«On commence avec le marché anglophone. On souhaite viser le marché francophone, si possible, lorsque nous aurons les fonds pour faire l’enregistrement et la traduction francophone.»

Pourquoi PsycheDev plutôt que Calm et Headspace?

Vingt-cinq dollars pour un seul fichier audio de quatre heures, ce n’est pas donné. D’autant plus qu’il s’agit de l’offre de lancement et que le prix passera à 79$ après la prévente.

Justin Roy débarque dans un marché occupé par plusieurs gros joueurs, dont Calm et Headspace. Pour quelques dollars par mois, ces applications populaires offrent l’accès à d’importantes collections d’exercices de méditation.

Alors, comment pense-t-il pouvoir faire sa place? Qu’est-ce que ses «trips» ont de plus que Calm et Headspace?

«Notre processus est beaucoup plus proactif. On utilise la méditation pour relaxer la personne au début du voyage, mais après on va beaucoup plus loin pour reconnecter avec ses émotions, pour en apprendre plus sur soi-même et, comme notre nom l’indique, développer notre psyché», explique le jeune entrepreneur restigouchois.

Selon lui, les voyages guidés offrent des occasions d’apprentissage. «Ce n’est pas quelque chose que tu fais tous les jours ou toutes les semaines comme de la méditation. Ce n’est pas une pratique, mais une expérience de transformation, de transcendance.»