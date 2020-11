Acquittement de Matthew Raymond: le chef de police lance un appel au respect

Le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu vendredi au procès de Matthew Raymond a provoqué une onde de choc à Fredericton, lieu du drame survenu en août 2018 où quatre personnes ont été abattues.

Les médias sociaux à travers le pays ont été inondés de commentaires dès le verdict rendu par un jury après trois jours de délibérations et neuf semaines de procès.

De nombreux internautes se sont dits déçus de ce verdict, certains allant jusqu’à réclamer que la notion de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux soit écartée du système judiciaire.

Devant tous ces commentaires qui ont suivi l’acquittement de Matthew Raymond, le chef de la Force policière de Fredericton a jugé bon de lancer un certain rappel à l’ordre et au respect.

«Malgré le résultat rendu aujourd’hui (vendredi), j’admets que les dernières semaines ont été éprouvantes pour tout le monde. En songeant à la situation tragique que nous avons vécue, mes pensées se tournent toujours vers les familles, celles des deux victimes civiles et des deux policiers, et de l’accusé, et la grande famille qu’est notre organisation policière», a indiqué Roger Brown dans une déclaration écrite.

«Je remercie le jury pour son temps et ses délibérations et je suis bien conscient que personne ne sort indemne de cette situation. Néanmoins, il est important que nous respections la décision prononcée pour mieux avancer», a ajouté le chef de police dans une tentative d’apaiser la colère et la douleur ressentie par certains.

Malgré son acquittement, Matthew Raymond, 50 ans, sera détenu dans un hôpital psychiatrique, vraisemblablement à Campbellton.

Il devra demeurer détenu jusqu’à tant qu’il soit en mesure de démontrer qu’il ne représente pas une menace pour la société.