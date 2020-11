Cap-Pelé en vedette dans une émission de télé nationale mardi

Cet épisode de l’émission Still Standing a été tourné à Cap-Pelé l’an dernier, alors que la communauté tentait de se remettre de l’incendie qui a détruit une usine de transformation de fruits de mer de l’entreprise Cape Bald Packers, le 24 février 2019. - Archives

Un épisode de l’émission Still Standing, qui sera diffusé à la CBC mardi, fait un retour sur l’histoire de Cap-Pelé, qui s’est remise de l’incendie d’une usine de transformation de fruits de mer l’an dernier.

L’émission, animée par le comédien Johnny Harris, met des petites communautés en vedette en explorant leur culture et les défis auxquels elles font face.

L’animateur apprend à connaître la région qu’il visite, puis réalise un spectacle d’humour en y incorporant des éléments de ses découvertes dans la communauté.

L’épisode a été tourné à Cap-Pelé l’an dernier, alors que la communauté tentait de se remettre de l’incendie qui a détruit une usine de transformation de fruits de mer de l’entreprise Cape Bald Packers, le 24 février 2019.

La destruction de l’usine – l’une des plus grosses sources d’emploi de la région – a créé une onde de choc dans la communauté.

À peine trois semaines avant ce sinistre, une autre usine de la même entreprise située à Richibouctou-Village a aussi été rasée par les flammes.

«C’est certain qu’il y a eu beaucoup d’incendies à Cap-Pelé, que ce soit le restaurant Bel-Air ou n’importe quoi. [Mais] quand un incendie a touché Cape Bald Packers, le plus gros employeur… Tout le monde connaît quelqu’un qui travaillait là ou qui avait déjà travaillé là», explique Justin LeBlanc, directeur des événements et des communications du Village.

Comme l’entreprise emploie beaucoup de travailleurs étrangers, l’incendie a aussi suscité de l’émoi au Mexique et aux Philippines, selon lui.

La direction de l’entreprise a fait des pieds et des mains pour réaménager une autre de leurs usines – aussi située à Cap-Pelé – pour y accommoder tous ses employés. Environ 450 personnes ont été en mesure d’y reprendre le travail lors du lancement de la saison de pêche au homard.

L’entreprise a depuis construit une nouvelle usine à Cap-Pelé, mais a pris la décision de ne pas reprendre ses activités à Richibouctou-Village.

Dans le cadre de l’épisode, l’humoriste Johnny Harris a rencontré le chef pompier de Cap-Pelé, Ron Cormier, pour faire un tour de la communauté en camion de pompiers.

Le chef lui a raconté les événements de cette soirée fatidique du 24 février 2019.

L’animateur a aussi rencontré la boulangère Beth Doiron du Fourneau Acadien, ainsi que Julie Cormier, du groupe de bassin versant Vision H2O.

Johnny Harris a aussi fait la visite d’une boucanière avec Mario Cormier, président de l’Association des exportateurs de hareng de Cap-Pelé, et il s’est entretenu avec le directeur des événements Justin LeBlanc, qui organisait alors le Festival des coques frites.

L’émission Still Standing en est à sa sixième saison cette année.

Pour le tournage de sa quatrième saison, diffusée en 2018, l’émission s’était aussi arrêtée dans le village de Rogersville, dans le comté de Kent.