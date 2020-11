Grand Moncton: le projet d’un nouveau poste de police progresse malgré les critiques

Moncton franchit une nouvelle étape vers la construction d’un poste de police ultramoderne. Le projet est toutefois contesté par les partisans d’un «définancement» des opérations de la GRC.

Le bâtiment de deux étages qui serait construit rue Albert sera le projet public le plus coûteux pour la métropole du Sud-Est depuis la construction du Centre Avenir. La construction de l’édifice pourrait commencer au printemps 2021 pour se terminer en 2022

Selon les derniers estimés, le projet représenterait un investissement de près de 46 millions $. Les coûts seront partagés entre les trois municipalités du Grand Moncton qui bénéficient toutes les trois du service de police. Dieppe assumera 18% de la facture, contre 12% pour Riverview et Moncton paiera les 70% restants.

Le déménagement permettra au détachement de Codiac de bénéficier d’une surface de 6463 mètres carrés contre 3370 mètres carrés actuellement, l’immeuble abritera le personnel civil de la GRC les répartiteurs, les commissionnaires et environ 157 agents de police.

Près de 90% du travail de conception est désormais terminé et une demande d’autorisation de prêt de 46 millions $ présentée par la municipalité vient d’être acceptée par la Commission des emprunts capitaux par les municipalités.

Charles Léger, conseiller municipal à Moncton et président de l’Autorité policière régionale de Codiac, note cependant que la facture totale n’est pas encore connue. Une nouvelle évaluation des coûts a été commandée en raison de la hausse du prix des matières premières liée à la pandémie. Le maintien du calendrier de construction dépendra du résultat de cet exercice qui devrait finir au mois de janvier, prévient M. Léger.

Hafsah Mohammad et Charles MacDougall ont exprimé leur opposition à la construction du batîment, estimant que la somme pourrait être allouée dans des services sociaux. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Définancement» de la police

Lors du conseil municipal du 2 novembre, Hafsah Mohammad et Charles MacDougall, porte-paroles du groupe Grassroots NB, ont appelé les élus à reconsidérer un projet qu’ils estiment trop coûteux. Leur démarche s’inscrit dans le mouvement en faveur d’un «définancement» de la police qui a pris de l’ampleur au cours des derniers mois et propose le réinvestissement des sommes économisées dans des services sociaux et dans la prévention.

«Il y a de plus en plus de preuves que certains groupes sociopolitiques et socio-économiques sont désavantagés par notre institution actuelle de maintien de l’ordre», a ainsi lancé Hafsah Mohammad lors de la séance publique.

«Nous savons également que les services de police ne sont pas une solution à nos problèmes de pauvreté, de toxicomanie ou de racisme systémique. Les dizaines de millions de dollars pourraient être mieux alloués aux logements abordables, aux unités mobiles de crise et à d’autres services fondés sur des données de recherche et avérés plus efficaces pour la sécurité publique et la prévention du crime», argumente également, le groupe Grassroots NB dans l’une de ses publications.

«Financer les services de police, c’est financer les atteintes aux personnes racialisées, de la classe ouvrière ou marginalisées.»

En réponse à ces préoccupations, la mairesse de Moncton Dawn Arnold a signalé plus tôt ce mois-ci que le projet n’était «pas encore une affaire conclue», soulignant qu’élus et citoyens auront d’autres occasions de participer à la discussion.

Selon M. Léger, un appel d’offres pour la construction de l’édifice pourrait être lancé au premier trimestre de 2021.

Hafsah Mohammad demande désormais que son groupe puisse jouer un rôle au sein de l’Autorité policière régionale de Codiac, qui supervise le détachement du Grand Moncton.

Notons ici qu’il s’agit de la seule autorité policière au pays à compter parmi ses membres des citoyens nommés par les trois municipalités.

Jeudi soir, le président Charles Léger a répondu que la direction de l’organisme ne compte actuellement pas de siège vacant, mais a ajouté que l’idée mérite d’être considérée et qu’elle sera abordée lors des prochaines réunions.

Selon un sondage mené récemment par l’Institut Angus Reid, à peine 16% des Néo-Brunswickois interrogés estiment que le financement de la police devrait être réduit.