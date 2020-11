Inondations à Shediac: une étude recommande des améliorations de 3,4 millions $

En raison d’une surcharge du système d’égouts pluviaux, plusieurs maisons ont été inondées à Shediac lors d’une tempête, l’an dernier. Pour éviter que cela ne se reproduise, une étude recommande des investissements de 3,4 millions $.

L’étude commandée par le conseil municipal de Shediac a identifié plusieurs améliorations nécessaires pour éviter un refoulement d’eau en cas de grande tempête.

Les ingénieurs de la firme Crandall ont étudié les niveaux de pression d’eau présents dans les tuyaux lors d’une tempête telle que celle qui s’est abattue sur la ville le 10 août 2019.

Cette pluie – d’une intensité qu’on ne voit qu’une fois par siècle, assurent les ingénieurs – a rapidement surmonté la capacité d’eau des égouts pluviaux et a causé des refoulements dans plusieurs endroits de la ville.

Plusieurs conduites sont à risque de surchargement. Un secteur qui y est particulièrement susceptible, en raison de l’âge avancé de l’infrastructure, longe la rue Main allant jusqu’à l’arrière de la maison Tait.

Les ingénieurs ont présenté leurs trouvailles devant un peu plus de 15 résidents d’un secteur où les inondations se sont propagées dans le sous-sol d’habitations, y compris sur la rue Sébastien.

Plusieurs citoyens sont allés au micro pour interroger les ingénieurs et le maire de Shediac, Roger Caissie, sur les lacunes du système qui ont causé des dommages matériels à leurs biens et à leurs maisons lors des inondations.

Certains d’entre eux ont indiqué qu’ils craignent maintenant de nouvelles inondations chaque fois qu’il pleut, et quelques-uns ont décrié ce qu’ils perçoivent comme un manque d’action et de communication de la Ville sur le dossier depuis un an et demi.

«Je me sens comme si on tourne autour du pot», a lancé le citoyen Jessy Perreault pendant la réunion.

Le maire Roger Caissie a rétorqué que le conseil municipal attendait les résultats de l’étude pour comprendre la nature du problème et ses solutions.

«Après [la tempête], les tuyaux sous la rue Sébastien ont été vérifiés et il n’y avait rien d’anormal de ce côté-là. Les tuyaux plus loin ont été vérifiés et ils étaient en bon état», relate le maire en entrevue.

Des citoyens ont demandé pourquoi les faiblesses du système d’égouts identifiées par l’étude n’avaient pas été détectées avant.

Des ingénieurs ont expliqué que sans une modélisation complète du système d»égouts comme celle qui a été réalisée dans le cadre de l’étude, il peut être difficile d’anticiper des failles comme celles-ci.

Des changements coûteux pour la municipalité

Une partie des changements au programme consisterait à installer des dispositifs de commande d’entrée (DCE) sur un plus grand nombre d’entrées d’égout pour contrôler l’eau qui y entre.

Il faudrait aussi apporter des améliorations à des égouts pluviaux majeurs et aussi augmenter la capacité de plusieurs tuyaux afin de réduire le niveau d’eau qui s’accumule sur les routes.

Une partie de ces travaux devrait croiser une conduite importante de câbles de fibre optique, un autre obstacle coûteux.

Tout cela pour 3 377 000$. Ce n’est pas une dépense à faire à la légère puisqu’il s’agit d’un gros montant pour la capacité fiscale de Shediac, selon le maire Roger Caissie.

«Peu importe le coût, on sait ce qu’est le chemin à prendre, les actions à faire. Il y a un coût, et il faut trouver la manière dont on va réussir à le payer selon ce qu’on peut se permettre», dit-il.

Il y a d’autres options moins coûteuses, mais elles ne permettraient peut-être pas d’éliminer le risque de dégâts d’eau.

«On est pris avec ce gros coût-là, et il faut le faire au complet.»

Selon lui, il serait peut-être possible d’étaler les travaux sur plusieurs étapes pour amortir l’impact financier.

Certains ont simplement hâte d’en venir à bout.

«Ça a affecté plusieurs aspects de la vie de plusieurs résidents, et on cherche juste à s’assurer que le problème va être corrigé», a exprimé Janelle Léger, une autre résidente du secteur, en entrevue.