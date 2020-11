Lamèque: une ambulance sur place lors des tempêtes hivernales

Les citoyens de Lamèque et des îles pourront bientôt dormir un peu plus tranquilles pendant les grosses tempêtes hivernales. La Ville, Ambulance NB et le Réseau de santé Vitalité sont en train de mettre le point final à un plan d’urgence conjoint qui assurera la présence d’une ambulance dans cette région lors de situation météo extrême.

Les discussions entre les trois parties engagées avancent rondement, au point où le maire Jules Haché ne serait pas étonné que les détails d’une entente soient dévoilés très bientôt.

«On travaille sur une sorte de protocole en cas d’urgence, quelque chose qui sera en place et qui sera capable de répondre aux besoins des citoyens des îles en cas d’urgence», a-t-il avoué au journal.

M. Haché a souvent parlé de cette problématique. En hiver, traverser les plaines menant à Lamèque et à Miscou est souvent une aventure pour les automobilistes, et ce, même par beau temps. La poudrerie fait souvent en sorte que la visibilité est nulle par endroit.

Pendant les tempêtes, il survient souvent qu’aucune circulation n’est possible. Cela occasionne notamment des ennuis aux services d’urgence, comme les ambulances, à se présenter sur ce territoire. Ils doivent alors demander l’aide des déneigeurs du ministère des Transports pour circuler sur la route 113.

Selon ce que le maire avance, le plan discuté placerait une ambulance sur les îles pendant la période de mauvais temps et selon les alertes météo.

«Ce que nous voulons, c’est assurer une présence continuelle chez nous pendant les tempêtes. Ça va sécuriser les citoyens. Déjà qu’une tempête stresse les gens, c’est encore pire quand on sait qu’une ambulance pourrait difficilement se rendre à un appel. Le plan d’urgence conjoint est presque finalisé et on espère que ce sera efficace», a analysé Jules Haché, qui rappelle que cette formule ne sera permise qu’en situation extrême, en collaboration avec les autorités du ministère de l’Environnement et du ministère des Transports.

Thomas Lizotte, porte-parole aux communications au Réseau de santé Vitalité, a confirmé que les pourparlers avancent bien.

«Le Réseau est en discussion avec le maire et Ambulance Nouveau-Brunswick afin d’améliorer les services en cas de tempête par le biais d’un plan d’urgence conjoint. Il reste encore quelques détails à peaufiner, mais les discussions sont positives et vont de bon train», a-t-il répondu.

Comme l’apprécie le maire, ce plan d’urgence conjoint est une assurance qu’il y aura un service disponible en cas de besoin.

«On peut appeler ça une victoire pour nous, mais c’est surtout une victoire pour nos communautés des îles qui obtiendront ainsi l’assurance de la disponibilité d’une ambulance. Ça peut durer deux, quatre ou six heures, peut-être plus, peut-être moins, selon la durée de l’alerte météo. Peut-être qu’on ne s’en servira même pas. Mais au moins, le plan sera là», précise l’élu.

Le journal a demandé l’avis d’Ambulance NB. Au moment de publier ces lignes, l’organisme n’avait toujours pas répondu à notre requête.