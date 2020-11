Le système national d’alerte sera testé mercredi au N.-B. 

Le système national d’alerte d’urgence, En Alerte, sera mis à l’essai au Nouveau-Brunswick le mercredi 25 novembre à 10h55.

Le système vise à transmettre des alertes critiques pouvant sauver des vies.

Des messages d’essai seront diffusés à la télévision et à la radio et envoyés aux appareils sans fil.

À la suite d’un signal d’alarme sonore, le message suivant sera présenté à la télévision sur un fond rouge et diffusé à la radio: « Ceci est un essai du système d’alerte national émis par l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. C’est un essai seulement. Si cela s’était avéré une véritable urgence ou une menace, vous auriez déjà reçu des instructions pour vous aider à vous protéger, vous et votre famille. Ceci est un essai seulement. Aucune action n’est requise.»

Les appareils sans fil compatibles émettront une vibration et un signal sonore. Le texte dans les deux langues officielles qui les accompagne indiquera qu’il s’agit uniquement d’un test.

Le système d’alerte pour les appareils sans fil a été utilisé avec succès par Environnement Canada au Nouveau-Brunswick, en juillet 2019, pour avertir les gens demeurant dans le secteur du lac Grand, dans le comté de Queens, à Oromocto et dans le comté de Sunbury au sujet d’une possible tornade.

Le système En Alerte a été élaboré en partenariat avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et Changement climatique Canada et l’industrie de la radiodiffusion et de la télédiffusion afin d’améliorer la préparation aux urgences et les interventions en période de crise.