Pas question d’annuler une nouvelle fois le Salon du livre d’Edmundston

Le Salon du livre d’Edmundston se déroulera à la fois de façon virtuelle et sous forme physique. - Archives

Pour une deuxième année consécutive, les organisateurs du Salon du livre d’Edmundston devront composer avec la pandémie de COVID-19. Cette fois-ci, hors de question d’annuler l’événement.

À l’issue de la réunion annuelle qui s’est tenue lundi, il est toutefois assuré que la foire livresque aura bel et lieu en 2021.

Au printemps dernier, les organisateurs avaient dû annuler la 35e édition de l’événement à seulement quelques jours de son ouverture officielle en raison de l’arrivée soudaine du nouveau coronavirus.

L’édition 2020 de l’événement était attendue avec impatience par plusieurs, en raison entre autres de la présence de l’artiste et auteure Francine Ruel.

La version 2021 de l’événement se tiendra du 15 au 18 avril, dans un format 2.0 qui se voudra hybride.

«On mise sur un Salon du livre qui se déroulera à la fois de façon virtuelle et sous forme physique», a expliqué Annie Lamoureux, la directrice générale.

Un nombre restreint d’auteurs pourraient ainsi participer à l’événement sur place alors que d’autres afficheraient présents via les réseaux sociaux ou les conférences sur le web.

Chose certaine, les membres du comité organisateur du Salon du livre d’Edmundston passeront les prochaines semaines à planifier une programmation qui sera possible de mettre de l’avant le printemps prochain, même si des règles sanitaires sont encore en vigueur à ce moment.

À l’heure actuelle, la venue d’auteurs en provenance du Québec ou des régions sud du Nouveau-Brunswick serait tout simplement impossible.

Les organisateurs devront aussi déterminer à quels endroits il sera possible de présenter diverses activités dans le respect des mesures sanitaires.

«Il reste du travail à faire afin d’avoir toutes les réponses à nos questions, mais il est certain que tous les artistes et les acteurs de la communauté seront plus que jamais mis à profit», a affirmé Annie Lamoureux.

«Il faut regarder tout ce qui est possible de faire dans les circonstances et de tenter de recréer la magie des rencontres entre les visiteurs du Salon et les auteurs présents ainsi que le bonheur des gens qui se procurent un livre sur place.»

L’annulation du Salon du livre d’Edmundston en 2020 aura au moins permis à l’événement de dégager des surplus financiers de 68 110$ au printemps en raison des dépenses qui ont été passablement moindres qu’à l’accoutumée.

«Ça peut paraître une grosse somme d’argent, mais il y aura passablement de dépenses à venir bientôt», a toutefois prévenu Jean-Claude D’Amours, coprésident du Salon.