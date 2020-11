Bientôt du nouveau à la plage de Bas-Caraquet

Le papillon tigré du Canada mesure entre 6,7 et 8 cm. Ses ailes jaunes sont rayées de noir et bordées d'une bande noire. Des taches bleues, jaunes et orange marquent la bordure des ailes postérieures, qui se terminent par une petite queue. Sur le dessous des ailes, on note une bande jaune continue en bordure. - Photo: Village de Bas-Caraquet