Chasse à l’as: un quart de million de dollars en jeu à Paquetville

André Pinet, gérant du centre et responsable de la loterie, n’en revient pas de l’engouement populaire pour cette loterie. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

La Chasse à l’as de pique du Centre des loisirs de Paquetville a été plus populaire que jamais, mardi. Des foules ont fait la file pour acheter des billets qui, espère-t-on, rapporteront le gros lot maintenant établi à un quart de million de dollars.

Les billets sont en vente de 8h à 20h au centre, alors que le tirage s’effectuera à 20h30 et sera diffusé sur la page Facebook du centre.

Le détenteur du billet chanceux doit se présenter avant 22h30 pour tourner une carte et repartira alors avec automatiquement 20% des ventes de la journée.

La semaine dernière, ce «prix de consolation» avait dépassé 33 000$.

Il ne reste plus que 11 cartes dans le paquet. Les profits iront aux rénovations du centre et à la paroisse. – AN (Photo – Gracieuseté)