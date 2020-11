COVID-19: Dre Russell s’inquiète du nombre d’infections parmi les jeunes

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, appelle les personnes de moins de trente ans à redoubler d’efforts pour limiter la propagation du coronavirus.

C’est à cette partie de la population que la responsable de la Santé publique s’est adressée directement mardi, en ouverture de sa dernière mise à jour au sujet de la pandémie.

Elle observe qu’un nombre croissant d’individus de moins de 30 ans contractent la COVID-19, ils représentent désormais 53 des 94 cas actifs. Cette tendance s’observe aussi dans les autres provinces de l’Atlantique et dans le reste du pays.

Dre Russell les invite à nouveau à éviter les grands rassemblements et réduire le nombre de contacts étroits pour «briser la chaîne de propagation qui se répand actuellement dans notre province».

«Nous nous sentons immunisés contre le mal à ces âges. Les personnes de moins de 30 ans ne sont pas immunisées contre la maladie, elles peuvent souffrir de conséquences à long terme et la transmettre à d’autres qui sont moins capables de lutter contre ses effets», a-t-elle lancé.

La province a signalé mardi cinq nouveaux cas, trois proviennent de la zone 3 qui englobe Fredericton, et deux sont localisés dans la zone 1 qui inclut Moncton. C’est donc dire qu’au cours des onze derniers jours, pas moins de 93 nouveaux cas ont été détectés dans la province – dont 50 depuis samedi.

Pas moins de 1000 citoyens sont en isolement en ce moment dans la province, un record, mais aucune des personnes infectées n’est hospitalisée. Dre Russell prévient que le risque d’un débordement des hôpitaux demeure élevé.

Pour l’instant, les autorités sanitaires ne considèrent pas l’organisation d’un dépistage de masse similaire à ceux organisés dans la région de Campbellton. La médecin-hygiéniste en chef assure que la recherche des contacts étroits menée jusqu’à présent a permis de relier les cas entre eux. À ce jour, 117 588 tests de dépistage ont été réalisés.

Maintenir les écoles ouvertes autant que possible

Le ministre de l’Éducation de la Petite enfance Dominic Cardy a également participé au point de presse, mardi. Il se félicite que l’apprentissage ait pu se maintenir depuis la rentrée scolaire et espère que la province poursuivra dans cette voie.

De nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été confirmés dans d’autres écoles et garderies, soit à la Lakefield Elementary School de Quispamsis et à la Rothesay High School de Rothesay, ainsi qu’au Little Blossoms Learning Centre de Quispamsis. Pour l’instant, aucune transmission entre les élèves n’a été répertoriée dans ces écoles.

M. Cardy souligne qu’à cette heure, le gouvernement ne voit «pas de raison» de suspendre l’accès aux salles de classe.

«Notre but est de maintenir nos écoles ouvertes autant que possible en fonction des déclencheurs que nous avons établis, a-t-il réaffirmé. On connaît les dommages causés par la fermeture des écoles.»

Plusieurs classes dans les zones 2 et 3 devront toutefois suivre leurs cours à la maison pour au moins quelques jours (Hampton Middle School, Lakefield Elementary School, Centreville school et Montgomery school).