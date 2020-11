COVID-19: les députés prennent à nouveau congé de l’Assemblée législative

Toujours incapable de siéger en mode alternatif plus de huit mois après le début de la pandémie, l’Assemblée législative suspend une fois de plus ses travaux en raison d’éclosions régionales de COVID-19.

Les députés du gouvernement et de l’opposition officielle ont décidé d’interrompre les travaux ordinaires de l’Assemblée pour deux semaines, mardi, en raison du recul des zones de santé 1 et 2 en phase orange du confinement.

Les élus des tiers partis ont voté contre l’ajournement.

Les partis s’étaient entendus à l’avance pour limiter la présence des députés au nombre minimum requis par le règlement, c’est-à-dire quatorze.

Près de la moitié des députés de la province vivent dans l’une des deux régions qui sont passées en phase orange la semaine dernière.

Même s’il est permis d’entrer et de sortir des zones en phase orange pour le travail, la Santé publique recommande aux députés de ces régions de rester à la maison.

Depuis le 1er cas confirmé de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, le 11 mars, c’est la troisième fois que l’Assemblée législative suspend ses travaux de façon précipitée en raison de la pandémie.

Cette nouvelle interruption qui survient seulement une semaine après le début de la séance législative d’automne a mis en exergue l’impossibilité qui persiste pour les députés de siéger à distance en mode virtuel.

Le Parti vert a tenté sans succès de provoquer un débat d’urgence sur la question, mardi, avant l’ajournement des travaux.

«C’est frustrant à l’extrême», a déclaré le chef des verts, David Coon.

«En avril dernier, il y a sept mois, de nombreux députés ont déclaré que nous devions nous assurer que cet automne, nous n’allions pas à nouveau être mis sur la touche comme au printemps. On nous a assuré que oui, pas de problème, d’ici l’automne, nous aurions un système dans cette Assemblée, mais nous n’en avons pas.»

Selon M. Coon, il semble qu’une «combinaison de facteurs» ait retardé l’adoption d’un système qui permettrait à certains députés de participer aux travaux législatifs à distance comme c’est la pratique à la Chambre des communes depuis septembre.

«Je ne sais pas encore très bien où se situe le problème. Il y a une majorité de députés qui soutiennent cette idée, donc il faudrait aller de l’avant», a indiqué M. Coon.

En l’absence du président de l’Assemblée, Bill Oliver, et des deux vices-présidentes, Sherry Wilson et Andrea Anderson-Mason, qui vivent dans la zone 1 et 2, c’est le député Jeff Carr qui a présidé les travaux, mardi.

L’élu progressiste-conservateur a rejeté la demande du Parti vert pour un débat d’urgence puisque le comité d’administration de l’Assemblée législative étudie déjà la question pour trouver une façon de permettre aux députés de participer aux débats à distance.

Interrogé sur le délai dans l’adoption d’un système afin de siéger en mode alternatif, le premier ministre Blaine Higgs a admis ne pas avoir vraiment «poussé» pour trouver une solution jusqu’ici.

Le dossier n’était pas aussi pressant que d’autres à son avis puisque le travail des députés à l’Assemblée législative peut toujours être remis à un peu plus tard contrairement à celui d’une infirmière ou d’un agent de la paix qui ont un rôle plus immédiat durant la pandémie, a-t-il expliqué.

M. Higgs a promis que les députés finiraient par effectuer tout le travail nécessaire à l’Assemblée, quitte à siéger plus tard en décembre ou en janvier. Un mode alternatif pour permettre aux élus de siéger à distance finira aussi par être adopté, a-t-il dit sans présenter d’échéancier.

«Nous sommes tous d’accord ici sur le fait que nous voulons une solution alternative au sein de la législature afin que nous puissions avoir un calendrier qui ne soit pas perturbé par la pandémie», a affirmé le premier ministre.

Même si les quatre partis affirment être en faveur d’un mode alternatif, certains députés sont plus réticents que d’autres face à cette idée, dont «probablement» certains de son parti, a ajouté M. Higgs.

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, croit que la possibilité de siéger à distance devrait seulement être offerte aux députés qui sont atteints de la COVID-19 ou qui ont été en contact étroit avec des personnes atteintes.

Les élus qui vivent dans des zones en phase orange du confinement devraient pouvoir se rendre à Fredericton malgré tout, a-t-il dit.

C’est notamment pour cette raison que son parti s’est opposé à l’ajournement des travaux.

David Coon aurait préféré quant à lui que les députés procèdent à des jumelages afin de poursuivre les travaux législatifs sans modifier l’équilibre des pouvoirs en l’absence de nombreux élus.

Le concept du jumelage veut qu’un député d’un parti accepte de ne pas se présenter à l’Assemblée pour chaque député de l’autre camp qui ne peut pas s’y rendre pour une raison valable comme le confinement.

L’opposition officielle a voté avec le gouvernement pour l’ajournement.

Même si les députés pratiquent la distanciation physique et portent le masque en chambre, il vaut mieux ne pas courir de risque durant une éclosion, a prévenu le leader parlementaire de l’opposition officielle, le libéral Guy Arseneault.

«Nous sommes 49 députés qui viennent ici (à Fredericton) puis qui repartent à travers la province. C’est dangereux pour la province. Ça ne serait pas trop bon si l’un de nous retournait chez eux avec des problèmes de santé.»

M. Arseneault affirme lui aussi que la plupart des députés sont pour l’adoption d’un système qui permettrait à certains d’entre eux de siéger à distance.

«Les quatre partis semblent en faveur. Il peut y avoir de l’opposition de la part de certains individus, mais je crois que la majorité des députés (sont en faveur). Je pense que nous allons y arriver. Je sais que nous allons y arriver.»

Selon Guy Arseneau, le comité d’administration de l’Assemblée législative, dont il fait partie, a déjà fait du progrès afin de trouver la technologie nécessaire pour permettre de siéger en mode alternatif.

Les quatre partis sont représentés au sein de ce comité qui est présidé par le président de l’Assemblée et qui siège à huis clos.