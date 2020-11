France Desrosiers est la nouvelle PDG du Réseau Vitalité

La Dre France Desrosiers, médecin et membre de la haute direction, a été nommée présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité. Elle débutera son mandat le 30 novembre.

La Dre Desrosiers succède à Gilles Lanteigne, qui a récemment pris sa retraite.

«La Dre Desrosiers connaît bien notre système de soins de santé et son expérience à titre de médecin et de membre de l’équipe de la haute direction seront assurément des atouts pour le Réseau de santé Vitalité et notre province», a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Mme Desrosiers, qui est médecin de famille, a occupé des postes de gestion au sein du Réseau de santé Vitalité pendant 19 ans, dont plus récemment le poste de vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche. Elle a également occupé, entre autres, les postes de médecin en chef régionale et de chef de service au sein du réseau.

Mme Desrosiers est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université de Montréal, elle a fait sa résidence en médecine familiale à l’Université de Sherbrooke – campus de Moncton, et elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en sciences de la santé du cégep Maisonneuve-Rosemont. Elle est membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, ainsi que membre et fellow du Collège des médecins de famille du Canada.

«Je remercie la Dre Desrosiers d’avoir accepté ce poste, et j’ai hâte de travailler avec elle, a affirmé la présidente du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, Michelyne Paulin. Elle est une personne hautement qualifiée et compétente. Sa vision progressiste du système de santé et sa capacité hors du commun de gérer de nombreux enjeux complexes en font la personne toute désignée pour prendre la direction du réseau.»