Sondage: plusieurs Canadiens ont engraissé depuis le début de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a provoqué chez plusieurs Canadiens une prise de poids.

Un sondage mené par la firme Léger en collaboration avec l’Association des études canadiennes a recueilli des affirmations qui permettent d’avancer que depuis le début de la crise sanitaire l’hiver dernier, bien des gens mangent davantage et font moins d’exercice physique.

Depuis le 15 mars, 32% des répondants au sondage ont engraissé alors que 15% des personnes interrogées ont dit avoir perdu du poids.

Chez les Canadiens ayant ressenti de l’anxiété à cause des risques associés à la COVID-19, le poids de 46% d’entre eux a augmenté pendant la pandémie. Parmi ceux-ci, 44% ont avoué qu’il avaient fait moins d’exercice pendant la crise qu’avant la pandémie et 46% ont signalé qu’ils mangeaient plus que d’habitude.

Le sondage a été mené sur le web du 29 au 31 octobre; aucune marge d’erreur n’a pu être calculée. – La Presse Canadienne