Travaux législatifs à distance: les verts demandent un débat d’urgence

Le Parti vert demande un débat d’urgence à l’Assemblée législative pour permettre aux députés de participer aux travaux législatifs à distance durant la pandémie.

Plus de huit mois après le premier cas confirmé de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, les élus provinciaux ne peuvent toujours pas exercer leur rôle à distance à l’aide de la technologie.

Les verts veulent forcer un débat sur la question, mardi, alors que l’Assemblée s’apprête à suspendre ses travaux pour la troisième fois depuis le début de la pandémie en raison d’éclosions régionales.

«Mes collègues du caucus et moi n’avons cessé de demander, depuis avril, un système virtuel ou hybride pour les séances de l’Assemblée», a déclaré le député Kevin Arseneau dans un communiqué de presse.

«L’Assemblée législative a eu plus de six mois pour étudier et mettre en place un système qui permettrait aux députés qui ne peuvent pas être à Fredericton pour des raisons de santé publique de représenter leurs électeurs en participant aux débats et en votant sur des lois importantes.»

Seul le minimum de députés requis par le règlement, 14 élus, sont attendus à Fredericton à 13h mardi pour voter l’ajournement des travaux pour deux semaines.

Environ la moitié des députés, dont une bonne partie du cabinet, vivent dans les zones de santé 1 et 2 qui ont reculé en phase orange du confinement la semaine dernière.

Même s’il est permis de sortir ou d’entrer dans ces zones pour le travail, la Santé publique recommande aux députés de ces régions de ne pas se rendre à Fredericton.

Le règlement de l’Assemblée législative permet à un député de demander la tenue d’un débat d’urgence à condition d’en avertir le président deux heures à l’avance.

Le président de l’Assemblée, le progressiste-conservateur Bill Oliver, devra décider si la motion est recevable.