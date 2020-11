Vaccins: les Canadiens ne peuvent pas être les premiers servis

À ceux qui se plaignent que les Américains et les Allemands commenceront à être vaccinés contre la COVID-19 dans quelques semaines alors que les Canadiens devront attendre au début de l’année prochaine, Justin Trudeau répond qu’il faut comprendre que le Canada n’a pas de capacité de production locale de vaccins.

Mais non, les Canadiens n’auront pas à attendre que les populations américaines ou allemandes soient totalement servies d’abord, a assuré mardi le premier ministre.

« Effectivement, les toutes premières doses, on peut comprendre qu’une compagnie qui produit des vaccins aux États-Unis va commencer

à distribuer aux États-Unis avant de distribuer à l’international. Mais on n’attend pas pour que tout le monde aux États-Unis soit vacciné avant de commencer à vacciner les Canadiens », a dit le premier ministre.

Se présentant au pas de sa porte, mardi, comme il en a repris l’habitude, M. Trudeau a rappelé que son gouvernement a acheté des dizaines de millions de doses des vaccins.

« On va recevoir des vaccins dans les prochains mois, même pendant qu’ils continuent d’en livrer aux États-Unis et partout dans le monde », a-t-il assuré.

Le premier ministre prêche donc la patience. Les autorités fédérales croient que les premières doses de vaccins arriveront au Canada entre janvier et mars prochains.

À Québec, un autre premier ministre manifestait plutôt son impatience.

« On met beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. On sait que dans certains endroits en Europe, aux États-Unis, on parle même de commencer à recevoir des vaccins avant Noël », a fait remarquer François Legault pendant son point de presse, mardi après-midi.

« Nous, on n’a pas de nouvelles du fédéral. C’est le fédéral qui négocie avec six compagnies. On a très hâte de savoir la date où on va pouvoir commencer à vacciner », a-t-il réclamé.

Cette date, à en comprendre Ottawa, ce sera en 2021.

Pour ce qui est de la distribution du vaccin au pays, M. Trudeau a « un plan » et, il insiste, tout vaccin devra d’abord passer par une vérification à Santé Canada.

« Je veux rassurer les Canadiens que si un vaccin commence à être distribué au Canada, ça va être parce qu’on a jugé que c’est sécuritaire pour les Canadiens. On a besoin que les gens soient confiants qu’ils sont en sécurité quand ils prennent ce vaccin », a-t-il souligné.

M. Trudeau a également souligné que son gouvernement a pris des mesures pour développer la production de vaccins au Canada, mais ce ne sera pas réglé à temps pour cette pandémie-ci.

« On est en train d’investir pour redévelopper une industrie pharmaceutique au Canada, pour qu’on puisse produire des vaccins dans les années à venir. Et, surtout, si jamais il y a une autre pandémie comme ça, nous n’allons pas être mal pris comme on l’est maintenant », a dit le premier ministre.