Élèves de Listuguj: un coup d’éclat pour dénoncer l’inaction des gouvernements

Une manifestation sur le pont J.-C.-Van-Horne, plus tôt ce printemps. - Archives

La circulation entre le Québec et le Nouveau-Brunswick risque d’être perturbée, vendredi en matinée, alors qu’une manifestation est prévue à la hauteur du pont interprovincial JC Van Horne.

L’objectif de l’événement est d’exiger le retour en classe des élèves de la Première nation de Listuguj.

Depuis l’exclusion de la MRC d’Avignon de la bulle atlantique, les élèves de cette communauté qui fréquentent l’école Sugarloaf Senior High – un peu plus d’une centaine – ne peuvent plus franchir la frontière afin d’assister en personne à leur cours. Ceux-ci sont relégués à l’enseignement virtuel uniquement, ce qui n’est pas sans avoir un impact au niveau de l’apprentissage chez les jeunes.

C’est du moins la certitude de Donna Metallic, dont la fille Tutjij Ariel, âgée de 18 ans, fréquente le Sugarloaf Senior High.

«La façon dont l’enseignement est prodigué à nos enfants en ce moment, ça n’est pas adéquat et ça ne fonctionne pas. Rien ne vaut un enseignement en personne. Ma fille et les autres élèves de notre communauté sont désavantagés par cette mesure qui les empêche de se présenter en classe, et ça nuit gravement à leur éducation», indique Mme Metallic qui figure parmi les instigateurs de la manifestation de vendredi.

Tutjij Ariel fait partie du système scolaire néo-brunswickois depuis sa 5e année. Mais cette année de graduation n’a absolument rien de magique.

«Je suis vraiment déçue et fâchée des différents gouvernements qui ne font que se lancer la balle. Il s’agit d’un petit jeu d’égos politiques et ce sont nos enfants qui se retrouvent au centre, qui en payent le prix. Je suis particulièrement déçu de l’attitude du ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, qui visiblement, se fiche bien de gâcher l’année scolaire de nos enfants», rage-t-elle.

Mme Metallic affirme s’être renseignée afin d’envoyer sa fille poursuivre ses études à l’école anglophone québécoise la plus près, à New Richmond. Mais il existe trop de différence entre les deux systèmes scolaires pour que cela soit une option en ce moment.

Cette dernière rappelle que les limites de la communauté de Listuguj sont déjà renforcées et que très peu de cas y ont été recensés depuis le début de la pandémie.

«Nos enfants ne sont pas des virus sur pattes, mais c’est exactement comme cela qu’ils sont perçus et traités en ce moment par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. C’est injuste et ingrat de sa part. Ça frôle la ségrégation», dit-elle

Selon Mme Metallic, la manifestation de vendredi en est une pacifique destinée à sensibiliser la population et les gouvernements au sort réservé depuis plusieurs semaines déjà aux élèves du secondaire de Listuguj. Celle-ci devrait se dérouler du côté québécois de la frontière. L’accès au pont interprovincial devrait être bloqué pendant une bonne heure.

«Nous voulons que les gens ressentent ce que nos enfants ressentent depuis des semaines à se voir interdire l’accès à l’autre côté de la rivière», indique-t-elle.

Plusieurs élèves de l’école Sugarloaf Senior High auraient également manifesté leur intention de se joindre à l’événement en guise de solidarité envers leurs confrères et consœurs de Listuguj, mais de ce côté-ci de la frontière.

La manifestation est prévue pour 10h30.

Une virée à l’école

Tutjij Ariel Metallic a décidé, mardi, qu’elle en avait assez de l’enseignement virtuel et qu’elle allait se rendre directement en classe recevoir son éducation. Une décision qui a bien failli lui coûter cher…

Profitant d’un laissez-passer pour un rendez-vous chez l’optométriste, l’adolescente a décidé qu’elle continuerait son chemin jusqu’à son école. Les agents de la Sécurité publique – informés de cette situation – l’ont toutefois devancé et l’ont vivement découragé de mettre les pieds dans l’établissement sous peine d’être arrêtée et mise à l’amende.

«Elle a dit aux agents qu’elle désirait retourner en classe, que c’était sa place. Ils lui ont répondu que si elle le faisait, si elle débarquait de son véhicule, elle risquait une contravention de 10 000$. C’est complètement ridicule», clame la mère de la jeune fille.

Mme Metallic a fortement découragé sa fille – par téléphone – de continuer son chemin.

«On aurait pu aller en cour et je suis certaine que nous aurions remporté notre cause. Mais c’est un poids énorme à mettre sur les épaules d’une enfant», souligne-t-elle.

Celle-ci déplore qu’aucun membre du personnel de l’école ne soit sorti de l’établissement en guise d’appui à la démarche de sa fille.

«Ils disent qu’ils sont d’accord avec nous, qu’ils aimeraient revoir nos jeunes sur leurs bancs d’école, mais personne n’a osé sortir pour l’encourager, lui dire qu’ils pensaient à elle et à ses camarades. C’est à se demander si ce ne sont pas que de belles paroles», se questionne Mme Metallic.